עוגות דבש הן הכוכבות הבלתי מעורערות של שולחן ראש השנה, אבל מה קורה כשרוצים לשדרג את המתכון המסורתי עם טוויסט מעניין? המתכון הזה משלב את הדבש הקלאסי עם תבליני צ'אי ושטרוייזל שקדים פריך, ויוצר עוגה שמצליחה להיות גם מוכרת וגם מפתיעה באותה מידה.

השילוב של קינמון, ג'ינג'ר וקורט ציפורן מעניק לעוגה עומק טעם משגע שמזכיר את הצ'אי האהוב, בעוד שהשטרוייזל מוסיף את הקראנצ'יות שחסרה לרוב בעוגות דבש רגילות. והחלק הכי טוב? הכול מתערבב בקערה אחת תוך כעשר דקות בלבד.

המצרכים הפשוטים

המתכון מיועד לתבנית אינגליש קייק גדולה ודורש מצרכים בסיסיים שיש בכל בית. לשטרוייזל תצטרכו חצי כוס שקדים מולבנים פרוסים, שלוש כפות קמח, שתי כפות סוכר חום ושתי כפות שמן או חמאה מומסת. לעוגה עצמה: שתי ביצים גדולות, חצי כוס סוכר חום, חצי כוס דבש, חצי כוס שמן וחצי כוס תה צ'אי קלאסי חזק שהתקרר מעט.

בצד היבש תוסיפו כוס וחצי קמח, כפית אבקת אפייה, חצי כפית סודה לשתייה, כפית קינמון, רבע כפית ג'ינג'ר טחון וקורט ציפורן. התבלינים האלה הם הסוד האמיתי של העוגה - הם יוצרים את אותו עומק טעם שמזכיר צ'אי חם בבוקר סתווי.

אופן ההכנה הפשוט

מתחילים בהכנת השטרוייזל: בקערית קטנה מערבבים עם מזלג את השקדים, הקמח, הסוכר החום והשמן עד לקבלת פירורים לחים. מניחים בצד ומחממים תנור ל-165 מעלות. עוגות דבש קלאסיות נאפות בדרך כלל בטמפרטורה נמוכה יחסית כדי לשמור על מרקם רך ונימוח.

בקערה גדולה טורפים ביצים, סוכר, דבש, שמן ותה צ'אי עד לאיחוד מלא. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והתבלינים, וטורפים קצרות רק עד שהתערובת אחידה ללא גושים. חשוב לא לערבב יתר על המידה כדי שהעוגה תישאר אוורירית.

יוצקים את הבלילה לתבנית אינגליש קייק מרופדת בנייר אפייה, ומפזרים את פירורי השקדים באופן שווה מעל הבלילה. אופים כ-35-40 דקות, עד שקיסם יוצא יבש. העוגה תצא זהובה ומפתה, עם ניחוח תבלינים שממלא את הבית.

למה זה עובד

השילוב של הדבש עם תבליני הצ'אי יוצר פרופיל טעם מורכב שמרגיש גם מוכר וגם חדש. הקינמון והג'ינג'ר מדגישים את מתיקות הדבש מבלי להכביד, בעוד שהציפורן מוסיפה נופך עדין שמעגל את הטעמים. עוגות דבש עם טוויסט הפכו פופולריות בשנים האחרונות, והמתכון הזה מצטרף לשורה של גרסאות מעניינות.

השטרוייזל פותר בעיה קלאסית של עוגות דבש - הנטייה שלהן להיות רכות מדי ולהיעדר מרקם. הפירורים הפריכים מוסיפים ניגוד מושלם לעוגה הרכה, ומעניקים לה מראה מושקע שמתאים לשולחן החג.

כידוע, עוגות דבש הן חלק בלתי נפרד מהמסורת היהודית לראש השנה, ולכל משפחה יש את המתכון האהוב עליה. אבל לפעמים כדאי לנסות משהו חדש - גרסה שמכבדת את המסורת אבל גם מוסיפה טוויסט מפתיע. העוגה הזאת עושה את זה בדיוק נכון.