בני גנץ במתקפה חריפה: "המפלגה המושחתת ביותר בישראל"

ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו תקפה הבקר (רביעי) את יו"ר כחול לבן בני גנץ, זאת לאחר שהגיש את רשימתו לכנסת אמש וממשיך לרוץ בבחירות.

"הריצה של גנץ היא לא רק פאתטית, אלא גם מבזבזת את כספם של אזרחי ישראל" טענה מלינובסקי. "גנץ וכל מי שעיניו בראשו רואים את הסקרים ויודעים את המצב - אין שום סיכוי שבעולם שמפלגת כחול לבן עוברת אחוז חסימה, ועדיין בני גנץ הולך לבזבז 15 מיליון ש"ח של כספי ציבור ממימון המפלגות על פרסום ויח"צ בידיעה שאין לו סיכוי - והכל מתוך גחמות אישיות ואגו".

בני גנץ, השיב במתקפה משלו ומסר: "כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור בניגוד לישראל ביתנו, המפלגה המושחתת בתולדות ישראל.

הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי (לא באופן הפלילי לשם שינוי) כדי להקים ממשלה שנתמכת על ידי מפלגות ערביות - הוא ממעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית".

עוד הוא הוסיף: "לא רבים יודעים אבל ליברמן הוא מי שדחף ב-2020 להקמת ממשלה עם בל"ד וזו התוכנית שלו גם היום.

ובנוגע לכסף יוליה, מציעים לך לנגב את החמאה. אין מפלגה מושחתת שכמעט כל בכיריה נחקרו וישבו בכלא כמו ישראל ביתנו".