הח"כ בהערכה דרמטית: זה מספר המנדטים שהליכוד יקבל בבחירות

חבר הכנסת אביחי בוארון, שובץ במקום ה-35 במפלגת הליכוד לבחירות הבאות. בראיון בגלי צה"ל העריל בוארון כי מפלגת הליכוד תקבל 35 מנדטים.

"הציבור ייתן בנו אמון כאשר הוא יראה מה עשינו ברמה הביטחונית", טען.

למרות אמירתו של בוארון בהקשר הביטחוני, נזכיר כי שמו של נתניהו נקשר אמש דווקא בחשיפה שלילית, כאשר דיווח ב'הארץ' טען כי נתניהו קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות, קודם ה-7 באוקטובר, על כך שסינוואר מתכנן משהו גדול.

נתניהו מצידו הכחיש את הטענות, אך בישראל שמו לב לנוסח ההכחשה וטענו כי זו לא הכחשה גורפת.

נזכיר כי אמש משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם התייחסות רשמית ראשונה לפרסום לפיו הנשיא מוחמד בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מהלך משמעותי של חמאס, שבוע וחצי לפני טבח ה-7 באוקטובר. בהודעתם לא הכחישו את קיום השיחה, זאת בניגוד לטענות מצד לשכת נתניהו.

"משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות" נמסר. "המעורבות של איחוד האמירויות מאז ה-7 באוקטובר כוונה באופן עקבי להפחתת הסלמה, ליציבות אזורית ולמניעת אלימות".

עוד הובהר כי "ממשלת איחוד האמירויות וגורמים בממשלת ישראל שומרים על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הועבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים".

במקביל, בלשכת ראש הממשלה פרסמו הכחשה באנגלית, בו נטען כי "הדיווחים בתקשורת אינם נכונים. לא ניתנה לראש הממשלה אזהרה מצד איחוד האמירויות לפני ה-7 באוקטובר. אם היה מידע רלוונטי כלשהו, ​​הוא הועבר דרך ערוצי מודיעין בין שתי המדינות".