דיווח: ישראל הציבה דדליין לסגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים

הקונסוליה הבריטית בירושלים ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

התגובה לסנקציות: ישראל הודיעה לקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים כי עליה להיסגר תוך 30 יום. כך דווח הבוקר (רביעי) ברשת רויטרס. לפי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם ישראלי רשמי, ישראל גם הודיעה לקונסוליה כי הדיפלומטים הבריטים יאבדו את אשרת השהייה שלהם תוך 30 יום. כמו כן, נציגי בריטניה במפקדה הבינלאומית לרצועת עזה בקריית גת, וכן הדיפלומטים הבריטים הפועלים ברמאללה, נדרשו לעזוב את ישראל תוך שבוע.

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כזכור, אמש שר החוץ גדעון סער הודיע על סדרת צעדים נגד בריטניה, זאת בתגובה להטלת הסנקציות נגד ישראל ואיסור הסחר במוצרים מיהודה ושומרון. הצעדים כללו את סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית לעזה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה. כמו כן, הוחלט לאסור על כניסתם לארץ של 12 נבחרי ציבור בריטים המעורבים בפעילות אנטי-ישראלית.

"בריטניה יזמה והובילה את המהלך הנוכחי, והובילה אותו זמן רב מראש. אך גם נגד מדינות אחרות שיפעלו נגד ישראל ננקוט בצעדי תגובה, לפי שיקול דעתנו" הבהיר סער. "המסר לכל ממשלה שפוגעת בנו הוא ברור: מי שפועל נגד ישראל - ישראל תפעל נגדו והוא יאבד מהשפעתו ומהרלוונטיות שלו באזור. צעדים נגד ישראל לא יישארו ללא תגובה".