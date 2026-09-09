בגלל גל גדות: קריאות לחרם על מותג האופנה הבינלאומי

בית האופנה הבינלאומי ראלף לורן מוצא את עצמו בלב סערה פוליטית וברשתות החברתיות, לאחר שהעלה לעמוד האינסטגרם הרשמי שלו תמונה של השחקנית והדוגמנית הישראלית גל גדות. בתמונה, שנלקחה מתוך צילומי שער למגזין נחשב, מופיעה גדות כשהיא לבושה בפריטי היוקרה של המותג – אולם מה שהיה אמור להיות מקדמי מכירות שגרתי הפך במהירות לזירת קרב סוערת.

בתוך שעות ספורות מפרסום הפוסט, הוצף העמוד של ראלף לורן בגל מאסיבי של תגובות נאצה, גילויי שטנה וקריאות לחרם עולמי מצד גולשים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים.

התגובות לפוסט חרגו במהירות מביקורת אופנתית והפכו למתקפה ישירה על זהותה הישראלית של השחקנית ועל המותג שבחר להציג אותה. בין היתר נכתבו תגובות חריפות כמו "No Zionism" (לא לציונות), "Bye for ever Ralph Lauren" (ביי לתמיד ראלף לורן), וקריאות ישירות לחסום את העמוד והמוצרים.

עבור גדות, המהווה את אחת השגרירות הישראליות הבולטות והמצליחות ביותר בהוליווד, לא מדובר באירוע חדש. כל שיתוף פעולה שלה עם מותגי-על בינלאומיים גורר אחריו גל מתואם של תגובות נגדיות, אך הפעם הזעם הופנה בעוצמה רבה ישירות כלפי בית האופנה עצמו.

נכון לשעה זו, בית האופנה ראלף לורן טרם הגיב רשמית לסערה המתחוללת בעמודו, והתמונה של גדות נותרה באוויר למרות הלחץ הכבד והאיומים בהחרמה.