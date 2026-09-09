ברחבי רצועת עזה: צה"ל השמיד מחסני אמל"ח ובור שיגור רקטות

התקיפה בעזה ( דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ושב"כ תקפו באופן ממוקד אמש (שלישי) מספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בנוסף, הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. צפו בתיעוד:

בצה"ל טענו כי ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים - ובהם רקטות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף. כמו כן, צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת עזה.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".