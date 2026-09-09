הח"כית מהאופוזיציה נגד גנץ: "מבזבז את כספם של אזרחי ישראל"

בני גנץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עימות באופוזיציה: ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו תקפה הבקר (רביעי) את יו"ר כחול לבן בני גנץ, זאת לאחר שהגיש את רשימתו לכנסת אמש וממשיך לרוץ בבחירות. "הריצה של גנץ היא לא רק פאתטית, אלא גם מבזבזת את כספם של אזרחי ישראל" טענה מלינובסקי. "גנץ וכל מי שעיניו בראשו רואים את הסקרים ויודעים את המצב - אין שום סיכוי שבעולם שמפלגת כחול לבן עוברת אחוז חסימה, ועדיין בני גנץ הולך לבזבז 15 מיליון ש"ח של כספי ציבור ממימון המפלגות על פרסום ויח"צ בידיעה שאין לו סיכוי - והכל מתוך גחמות אישיות ואגו".

"אין פה הלבנת הון ברמה הפלילית, אבל יש כאן הלבנה במובן הציבורי, כי אני מאמינה שיש הרבה מאוד בעלי אינטרסים שמרוויחים את המיליונים שגנץ מפזר מהמיסים של כולנו" הוסיפה וטענה. "זה אמנם לא פלילי, אבל זה נורא מסריח".