ראש ממשלת בריטניה בהתייחסות ראשונה לסנקציות על ישראל

ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם ( פרד דובאל\שאטרסטוק )

ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) לסנקציות שהוטלו נגד ישראל, כשהסביר מה הוביל להחלטה הדרמטית על איסור הסחר במוצרים מיהודה ושומרון. בדבריו אף הודה כי ממשלת בריטניה נמנעה במשך שנים מנקיטה בצעד כזה מחשש שיוצג כאנטי-ישראלי.

"בעולם קשוח ומסוכן, עשור אחרי הברקזיט, תמיד יש סיכון שבריטניה תאבד את ביטחונה להוביל את העולם ולעמוד על ערכיה" אמר ברנהאם. "אני לא מוכן שזה יקרה. כיום, יותר חשוב מתמיד שבריטניה תתעקש על משהו עקרוני".

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"במשך שנים קראנו לפתרון שתי המדינות במזרח התיכון, אבל עלינו להכיר בכך שהמילים הללו חסרות משמעות אלא אם כן נגבה אותם במעשים" הסביר. "במשך זמן רב מדי היססנו לפעול, מתוך פחד שיאשימו אותנו בכך שאנחנו אנטי-ישראליים. כעת, אנחנו הכרזנו על צעדים שנשקלו בזהירות, אשר אינם מכוונים נגד העם הישראלי, אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של ממשלת ישראל הנוכחית". ברנהאם טען כי "הסבל של העם הפלסטיני הוא כתם על מצפונו של העולם, ועדיין יש משבר הומניטרי, כשאין מספיק סיוע שנכנס לרצועת עזה. עוד לפני שנכנסתי לתפקיד ראש הממשלה, הרגשתי שהתגובה של בריטניה למה שהתרחש הייתה איטית מדי ופשוט לא טובה מספיק. זו הסיבה שהתחייבתי לשנות את המדיניות הממשלתית". "לא אעמוד מנגד בזמן שהסבל הנורא ממשיך לגדול והסיכוי לפתרון שתי המדינות - התקווה הטובה ביותר לשלום וליציבות באזור - נמצא תחת מתקפה" הבהיר. "אנחנו נוקטים בצעדים הללו כי זה הדבר הנכון לעשות".

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למרות הביקורת הקשה, ברנהאם ניסה להסביר בדבריו כי יש הבדל בין ממשלת ישראל לאזרחי המדינה. "גיניתי את מתקפת הטרור הקשה בישראל ב-7 באוקטובר 2023 במילים החריפות ביותר - ואני ממשיך לגנות את חמאס. עם זאת, זה לא מצדיק את צעדי ממשלת ישראל בעזה ובגדה המערבית" טען. "אנחנו לא מטילים סנקציות על ישראל כולה, מה שהיה מעניש את העם הישראלי, שרבים ממנו אינם מסכימים עם עמדת ממשלתם. העם הישראלי אינו אחראי למעשי ממשלתו".

עוד התייחס לחששות בקרב הקהילה היהודית בבריטניה מהפגיעה בישראל. "להאשים יהודים בריטים במעשיה של ממשלת בנימין נתניהו זה דבר פסול, פשוטו כמשמעו. וזו אנטישמיות, פשוטו כמשמעו" ציין. "נפגשתי בשבוע שעבר עם נציגי הקהילה היהודית. אני יודע עם איזה פחד הם חיים יום-יום. הממשלה שלי לא תחסוך במאמצים כדי להבטיח את ביטחונם ולעקור את האנטישמיות מכל חלק בחברה שלנו".

"הצעדים שאנחנו נוקטים נועדו להגן על הפתרון היחיד שיכול לאפשר לישראלים ולפלסטינים לחיות זה לצד זה בשלום ובביטחון" סיכם ברנהאם. "הממשלה שאני מוביל תמשיך לעבוד עם שותפינו ברחבי העולם כדי לשמור על התקווה הזאת בחיים".