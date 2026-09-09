איתות מדאיג לנתניהו: טראמפ ידע על הסנקציות ולא ניסה לעצור אותן

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

ארצות הברית ידעה מראש על כוונת בריטניה לקדם סנקציות חדשות נגד ההתנחלויות הישראליות, אך בחרה שלא לפעול כדי למנוע את המהלך. כך פרסם ברק רביד, מפי בכירים אמריקנים ודיפלומטים מערביים.

מאחורי הקלעים התקיימה שיחה בין ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם לנשיא דונלד טראמפ עוד לפני פרסום הסנקציות. לפי שני מקורות המעורים בפרטים, ברנהאם עדכן את הנשיא האמריקני במהלך המתוכנן, וטראמפ לא הביע התנגדות ואף לא ביקש ממנו לחזור בו. יתרה מכך, גורמים בממשל האמריקני העבירו לעמיתיהם בבריטניה מסר שלפיו בוושינגטון שותפים לחששות הנוגעים לצעדים שמקדמת ממשלת נתניהו ביהודה ושומרון. עם זאת, האמריקנים לא הביעו תמיכה מפורשת בכלי שבחרה בריטניה - הטלת הסנקציות. המזכיר רוביו נמנע מלגנות הקו האמריקני בא לידי ביטוי גם בדבריו של שר החוץ מרקו רוביו, שנשאל על הצעד הבריטי ונמנע מלגנות אותו.

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"הנשיא לא הגיב על כך, וגם אני לא. הבריטים הודיעו לנו שהם עומדים לקבל את ההחלטה הזאת. שמענו את הטיעונים שלהם לגבי הסיבות לכך."

"אנחנו שותפים למטרה של יציבות בגדה המערבית. אנחנו לא רוצים לראות עלייה באלימות או במתיחות בגדה המערבית בתקופה רגישה באזור", אמר רוביו.