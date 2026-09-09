הנקמה האיראנית: 20 טילים שוגרו לעבר בסיס אמריקני בירדן

ירי טילים ( שאטרסטוק )

העימות הישיר בין איראן לארצות הברית ממשיך להסלים.

משמרות המהפכה הודיעו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי שיגרו טילים לעבר בסיס אמריקני בשטח ירדן. חלק מהיירוטים נראו גם משטח ישראל. צבא ירדן מסר כי בסך הכול שוגרו לעבר המדינה 20 טילים מאיראן. מערכות ההגנה הצליחו ליירט 18 מהם, ושני הטילים הנותרים נפלו באזורים המרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. לא דווח על נפגעים. בטהראן הציגו את המתקפה כתגובה לפעולה אמריקנית מוקדמת יותר. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט גולמי איראניות, לאחר שבימים האחרונים ניסו משמרות המהפכה לפגוע באמצעות טילים בליסטיים בספינת מלחמה אמריקנית. לפי סנטקום, הספינה לא נפגעה והמשיכה בפעילותה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שיגר אזהרה ברורה לטהראן: "בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מכליות נפט". המערכה עוברת לים לצד הירי לירדן, משמרות המהפכה טענו כי תקפו שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מכליות נפט במפרץ. הטענות האיראניות הללו לא לוו באישור אמריקני לפגיעה בכלי השיט. ברקע, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי כבר ביום שני ביצעה איראן גל תקיפות נוסף לעבר כלי שיט של הצי האמריקני, לאחר שבסוף השבוע שוגרו טילים גם לעבר נושאת מטוסים ומשחתת. על פי הדיווח, אף אחת מהספינות לא נפגעה.

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בוושינגטון עוקבים בדאגה גם אחר אופי הנשק שבו משתמשת איראן. לפי הערכות שצוטטו בדיווח, טהראן עשויה להפעיל טילים מתקדמים יותר המסוגלים לתמרן לעבר מטרות נעות בים באמצעות מערכות איכון אלקטרו־אופטיות.

בקרב גורמים אמריקניים עולה גם חשש כי איראן מקבלת סיוע מודיעיני מסין או מרוסיה לצורך איתור כלי השיט האמריקניים.

בשלב זה לא הוצגה הוכחה פומבית לכך, אך רצף ניסיונות התקיפה והתגובה האמריקנית מעידים על התרחבות העימות הישיר בין וושינגטון לטהראן.