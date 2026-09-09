LG מכחישה הכול, אך הטענות על הטלוויזיות החכמות מעוררות דאגה

LG פרסמה כי היא דוחה את הטענות שלפיהן טלוויזיות חכמות מתוצרתה אוספות מידע רגיש או מקליטות משתמשים בזמן שהן נמצאות במצב המתנה. תגובת החברה מגיעה בעקבות תחקיר אבטחה שפורסם לאחרונה, ובו נטען כי דגמי OLED של LG עשויים לבצע פעולות שונות ברשת הביתית גם כאשר המסך נראה כבוי.

לפי התחקיר, שבוצע על ידי ערוץ הטכנולוגיה Gamers Nexus בשיתוף חוקרים עצמאיים ואנשי Level1Techs, הטלוויזיות שנבדקו זיהו מכשירים המחוברים לרשת הביתית - בהם מחשבים, סמארטפונים, מדפסות ומוצרי בית חכם - וכן אספו מידע על רשתות Wi-Fi סמוכות, לרבות שמות רשת ועוצמות קליטה. עוד נטען כי חלק מהמידע הועבר לגוף הפרסום LG Ad Solutions.

הטענה הרגישה ביותר שעלתה בתחקיר נגעה לאפשרות של שימוש במיקרופון המובנה בטלוויזיה בזמן שהמכשיר במצב המתנה. החוקרים טענו כי במקרה של השתלטות על הטלוויזיה באמצעות פרצת אבטחה, ניתן היה להקליט קול דרך המיקרופון גם כשהמסך כבוי לכאורה. לפי הממצאים, הקלטות עשויות להישמר באופן מקומי כאשר אין חיבור לאינטרנט, ולהישלח בהמשך לאחר חידוש החיבור.

עם זאת, ב-LG דוחים את הדברים באופן חד-משמעי. בהצהרה שמסרה החברה לתקשורת נמסר כי "הטענות שהועלו בסרטון שפורסם לאחרונה אינן נכונות". לדבריה, הטלוויזיות שלה מעבדות נתונים קוליים רק כאשר המשתמש לוחץ ומחזיק את כפתור הפקודה הקולית בשלט, או כאשר מזוהה פקודת התעוררות כגון "Hi LG" - ורק אם המשתמש הפעיל מראש את אפשרות הזיהוי הקולי מרחוק.

עוד הדגישה החברה כי הטלוויזיות שלה אינן אוספות ואינן מקליטות שיחות רקע של משתמשים. ב-LG התייחסו גם לטענות בדבר סריקת הרשת הביתית, והגדירו פעולה זו כיכולת סטנדרטית המקובלת במכשירי טלוויזיה חכמים ובמוצרי בית חכם, שנועדה לאפשר זיהוי והתחברות למכשירים אחרים בסביבה הביתית.

החוקרים מסרו כי דיווחו ל-LG גם על חולשות אבטחה שעשויות לאפשר הרצת קוד מרחוק על גבי הטלוויזיות, אולם פרטים מלאים על החולשות טרם נחשפו. לפי הדיווחים, הנושא נמצא בהליך של גילוי אחראי מול החברה, ולכן מידע טכני נוסף צפוי להתפרסם רק לאחר תיקון אפשרי או סיום הטיפול בפרצות.

הוויכוח סביב LG משתלב בביקורת רחבה יותר על מדיניות הפרטיות של טלוויזיות חכמות. יצרניות רבות משתמשות בטכנולוגיית זיהוי תוכן אוטומטי, Automated Content Recognition או ACR, המאפשרת לזהות תכנים הנצפים במסך - לעיתים גם דרך מקורות חיצוניים כמו ממירי טלוויזיה, קונסולות משחקים ונגני סטרימינג המחוברים ב-HDMI. נתונים אלה משמשים בדרך כלל להתאמת פרסום ולמדידת הרגלי צפייה.

עבור הצרכנים, המשמעות היא שטלוויזיה חכמה אינה רק מסך לצפייה, אלא גם מכשיר מחובר לרשת עם יכולות איסוף מידע, מיקרופון ולעיתים גם מצלמה או גישה לשירותים חיצוניים. מומחי אבטחה ממליצים לעדכן את מערכת ההפעלה של הטלוויזיה באופן קבוע, לבחון את הגדרות הפרטיות, להשבית אפשרויות שאינן נחוצות כגון זיהוי קולי או ACR, ולשקול חיבור של מוצרי בית חכם לרשת נפרדת מהרשת שבה נמצאים מחשבים, טלפונים ומסמכים אישיים.