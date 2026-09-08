הבכיר לשעבר מטיל פצצה: "צה"ל ושב"כ העלימו את זה מעיני הציבור"

גבול אילוסטרציה ( אורן כהן / פלאש90 )

עמית אסא, בכיר לשעבר בשירות הביטחון הכללי (שב"כ), מזהיר כי האיום המרכזי ביהודה ושומרון כבר נמצא כאן, ומאשים את גופי הביטחון הרשמיים בהסתרת מעורבותם של אנשי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בפעולות טרור.

בראיון לתוכנית "יומן לילה" עם זיו מאור ומוריה מיכאלי ברדיו 'גלי ישראל', התייחס אסא לאיום הגובר מגזרת הרשות הפלסטינית: "התרחיש של היפוך קנים ברשות הפלסטינית מתרחש מול עינינו. אנחנו רואים אנשי מנגנוני ביטחון שמצטרפים לפיגועים יחד עם אנשי טרור". לדבריו, גופי הביטחון הישראליים בחרו במשך זמן רב שלא לשתף את הציבור בעובדות הללו: "תקופה ארוכה דובר צה"ל ושב"כ, באופן מגמתי, היו מעלימים את העניין מהציבור. היו מודיעים בפירוש שהתבצעה פעולת טרור – חלקם כמובן היו אנשי חמאס ופעילי טרור אחרים – אך אף פעם לא הודיעו בצורה מפורשת שאלה היו אנשי מנגנוני הביטחון שהיו שותפים שם".

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אסא תיאר כיצד המידע על הטרור מתוך המנגנונים הגיע לבסוף לידיעת הציבור: "היינו מגלים את זה מתוך התקשורת הערבית; כשהייתה איזושהי סוכת אבלים שבה ביקרו אנשי המנגנון ובאו לנחם, מה שגרם להבין שהטרוריסט שפעל היה מתוך המנגנונים. זו הסכנה הגדולה".