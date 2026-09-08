הפיצול בימין: מפלגת 'נעם' רצה לבד; זו הרשימה של אבי מעוז

מפלגת "נעם לישראל" בראשות חבר הכנסת אבי מעוז הגישה באופן רשמי את רשימת המועמדים שלה לוועדת הבחירות המרכזית, לקראת הבחירות לכנסת ה-26. הגשת הרשימה מגיעה בהמשך להנחיית מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב צבי ישראל טאו, שהורה להתמודד באופן עצמאי ועד הסוף.

במעמד הגשת הרשימה הדגיש יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, את חשיבות המערכה על צביון המדינה ומערכת החינוך: "הבחירות הללו הן על החינוך והזהות היהודית של המדינה בשנים הקרובות. בחירות לא מוכרעות לא באולפנים ולא בדילים. בחירות מוכרעות בקלפי – והעם הולך כדי לבחור דרך".