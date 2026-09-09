גוגל משנה את תוצאות החיפוש: “הפגיעה הגדולה ביותר באיכות השירות”

גוגל החלה להפעיל השבוע שינויים נרחבים בדפי תוצאות החיפוש שלה במדינות האיחוד האירופי, במסגרת מאמציה לעמוד בדרישות רגולטוריות בתחום התחרות. החברה טוענת כי המהלך צפוי להביא לירידה משמעותית באיכות השירות עבור המשתמשים באירופה, ואף מתארת אותו כ"הפחתה הגדולה ביותר באיכות השירות" בהיסטוריה של מנוע החיפוש.

השינויים מגיעים לאחר שהנציבות האירופית הטילה על גוגל ביולי קנס של 460 מיליון אירו, בטענה כי החברה העניקה עדיפות בלתי הוגנת לשירותים שלה בתוצאות הקשורות לקניות, מלונות, תחבורה וספורט. לפי הדרישות, גוגל נדרשה לשנות את אופן הצגת תוצאות החיפוש כך שמתחרים, ובהם מנועי השוואת מחירים ופלטפורמות הזמנות, יקבלו חשיפה בולטת יותר.

יותר מקום למתווכים, פחות מידע ישיר

במסגרת המתכונת החדשה, דף התוצאות צפוי להציג בראשו מנוע חיפוש ייעודי אחד, ובהמשך שני שירותים נוספים עם מידע מצומצם יותר. מתחתיהם בתצורה שנקראת 'קרוסלה' יוצגו בתי מלון, חברות תעופה ומסעדות, אך ללא חלק מהמאפיינים שהיו זמינים עד כה - ובהם מחירים בזמן אמת.

אלגוריתם הדירוג של גוגל אמנם ימשיך לקבוע את סדר הופעת התוצאות, אך החברה תידרש להקצות בולטות רבה יותר לשירותי תיווך והשוואה. לטענת גוגל, המשמעות היא העדפה של אתרים כמו Expedia ו-Booking.com על פני עסקים ישירים, בהם בתי מלון, חברות תעופה ומסעדות - אף שאליהם המשתמשים מבקשים להגיע בפועל.

ניק פוקס, סגן נשיא בכיר בגוגל לתחום הידע והמידע, מסר כי השינויים "פוגעים בחוויית המשתמשים באירופה - מחזקים מתווכים מקוונים על חשבון עסקים מקומיים ומסירים יכולות שימושיות שאנשים מסתמכים עליהן מדי יום".

טענת גוגל: ירידה של 30% בהזמנות ישירות

לדברי גוגל, התאמות קודמות שביצעה בעקבות חוק השווקים הדיגיטליים של האיחוד האירופי כבר הובילו לירידה של כ-30% בתנועת הגולשים החינמית אל אתרי הזמנות ישירות של עסקים אירופיים. החברה טוענת כי הפורמט החדש עשוי להעמיק את הפגיעה, משום שהוא מקשה על משתמשים להשוות בין הצעות ולקבל מידע רלוונטי במהירות.

החברה מסרה כי בחנה את עיצוב התוצאות החדש בקרב מיליוני משתמשים באירופה, וזיהתה לדבריה רמת אי-שביעות רצון גבוהה. משתמשים נאלצו להקליד מחדש חיפושים כדי למצוא מידע שהיה נגיש להם בעבר באופן ישיר יותר.

עם זאת, הנתונים שעליהם מתבססות טענות החברה - לרבות הירידה בתנועה, היקף אי-שביעות הרצון וההגדרה של המהלך כפגיעה חסרת תקדים באיכות השירות - פורסמו על ידי גוגל עצמה. המתודולוגיה המלאה של הבדיקות והנתונים הגולמיים לא פורסמו לציבור, ולכן טרם ניתן להעריך באופן עצמאי את מלוא השפעת השינויים.

60 יום לעמוד בדרישות

הנציבות האירופית העניקה לגוגל 60 יום ממועד הטלת הקנס כדי להוכיח עמידה בדרישות. אם הרגולטורים יקבעו כי החברה לא יישמה פתרון מספק, היא עלולה להתמודד עם תשלומי קנס תקופתיים שיכולים להגיע לעד 5% מהמחזור העולמי הכולל שלה.

זהו פרק נוסף בעימות ממושך בין גוגל לרגולטורים באירופה. לאורך קרוב לשני עשורים צברה החברה קנסות הגבלים עסקיים בהיקף כולל של כ-10.38 מיליארד אירו באיחוד האירופי.

עימות טכנולוגי עם היבט פוליטי

המאבק סביב גוגל קיבל גם ממד מדיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים לפתוח בבדיקה נגד מה שכינה "שוד" של חברות אמריקאיות בידי האיחוד האירופי. האיום מציב את מדיניות התחרות האירופית במוקד מתיחות רחבה יותר בין וושינגטון לבריסל סביב כוחן של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות.

הנציבות האירופית טרם פרסמה תגובה פומבית למתווה החדש של גוגל. השאלה המרכזית כעת היא אם הרגולטורים יקבעו שהשינויים עומדים בדרישות החוק, ואם עסקים אירופיים אכן ידווחו על ירידה ממשית בתנועה ובהזמנות הישירות - או שמא יתברר כי אזהרותיה של גוגל נועדו בעיקר להפעיל לחץ ציבורי ופוליטי על מקבלי ההחלטות.