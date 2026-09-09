101 מיליון דולר: נשיא התאחדות הבנקים השווייצרית לשעבר הורשע בשוחד

פייר מיראבו, לשעבר נשיא התאחדות הבנקים השווייצרית ושותף בכיר בבנק הפרטי הוותיק Mirabaud & Cie מז'נבה, הורשע בבית המשפט הפלילי הפדרלי בשווייץ בעבירות של שוחד והלבנת הון בנסיבות מחמירות.

לפי פסק הדין, מיראבו שילם במשך יותר מעשור כ־82 מיליון פרנק שווייצרי - סכום המוערך בכ־101 מיליון דולר - כעמלות אסורות לבכיר בכוויית, במטרה להבטיח לבנק ניהול של נכסים בהיקף של כ־600 מיליון דולר.

הכספים הועברו בין השנים 2000 ל־2012 לפאהד א־רג'עאן, שכיהן אז כמנהל קרן הפנסיה הממשלתית של כוויית, Public Institution for Social Security, או PIFSS. על פי האישומים, התשלומים בוצעו באמצעות מאות העברות שונות ונועדו להבטיח שהקרן תפקיד בידי Mirabaud & Cie סכומי עתק לניהול השקעות.

שנתיים מאסר על תנאי

למרות חומרת העבירות והיקף הכספים, בית המשפט גזר על מיראבו שנתיים מאסר על תנאי, עם תקופת מבחן של שנתיים. המשמעות היא שהוא לא ירצה עונש מאסר בפועל, אלא אם יפר את תנאי המבחן בתקופה שנקבעה.

בנוסף, הוא חויב בתשלום של כ־114 אלף פרנק שווייצרי בגין הוצאות משפט ועלויות ההליך.

העונש המקל יחסית נבע, בין היתר, מהסכמתו של מיראבו להליך מקוצר, שבמסגרתו הודה במעשים והסכים לסיים את התיק ללא ניהול משפט מלא וממושך. בית המשפט הביא בחשבון גם את גילו, עברו הפלילי הנקי ושיתוף הפעולה שלו עם החוקרים.

עוד צוין כי מיראבו כבר השיב לקרן הפנסיה הכווייתית 42 מיליון פרנק שווייצרי - סכום המהווה בערך מחצית מהיקף השוחד שיוחס לו. גם אישום נפרד שעסק בזיוף מסמכים בוטל.

התשלומים נמשכו גם לאחר פרישתו

מיראבו עמד בראש התאחדות הבנקים השווייצרית בין 2003 ל־2009, בתקופה שבה המערכת הבנקאית במדינה ניצבה תחת לחץ בינלאומי גובר להקל את חוקי הסודיות הבנקאית ולשפר את הפיקוח על כספים זרים.

הוא פרש מהבנק ב־2009, אך המשיך לשמש יועץ עד 2012 - אותה שנה שבה, לפי פסק הדין, בוצעו התשלומים האחרונים במסגרת הפרשה.

ההרשעה מעוררת הדים במיוחד משום שמיראבו נחשב במשך שנים לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הבנקאות הפרטית בשווייץ. הבנק המשפחתי שבו היה שותף בכיר - Mirabaud & Cie - נוסד בשנת 1819 ונמנה עם הבנקים הפרטיים הוותיקים בז'נבה.

פרשת השחיתות בכוויית הסתעפה ברחבי העולם

הפרשה קשורה לא־רג'עאן, שניהל את קרן הפנסיה של כוויית בין 1984 ל־2013. במהלך כהונתו עלו חשדות נרחבים לניהול בלתי תקין של כספי הקרן, להעברות חשודות ולעסקאות שבוצעו באמצעות מתווכים וגופים פיננסיים במדינות שונות.

נגד א־רג'עאן הוגשו תלונות פליליות, נכסיו הוקפאו והוצאה בקשה בינלאומית לאיתורו. בשנת 2016 הוא הורשע בכוויית בעבירות שחיתות ומעילה, ובהמשך מת בלונדון בשנת 2022.

בעקבות הפרשה מינתה קרן הפנסיה הנהלה חדשה ב־2017, שבחנה מחדש את פעילות ההשקעות שלה והוציאה יותר מ־20 מיליארד דולר מעסקאות שתוארו כבעייתיות או חשודות.

הפרשה הגיעה גם לבריטניה: בלונדון התנהל בשנה שעברה הליך אזרחי בבית המשפט הגבוה, שבמסגרתו נבחנה אחריותם של גורמים פיננסיים נוספים לפרשת הכספים של הקרן הכווייתית. לפי המידע שנמסר, פסק דין סופי בהליך זה טרם פורסם.

הרשעתו של מיראבו ממחישה את עומק הפרשה ואת היקף המעורבות של מוסדות פיננסיים בינלאומיים בניהול כספי הקרן הכווייתית - פרשה שהכתימה את אחת הדמויות הבולטות במערכת הבנקאות השווייצרית ואת אחד השמות הוותיקים בתחום הבנקאות הפרטית באירופה.