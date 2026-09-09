מחשב קוונטי מבוסס יהלום עשוי לשנות את עתיד המחשוב

החברה היפנית פוג'יטסו הודיעה כי פיתחה אבטיפוס למחשב קוונטי המבוסס על יהלום, במסגרת מאמציה למצוא דרכים חדשות לבניית מחשבים קוונטיים גדולים וחזקים יותר. בניגוד למערכות רבות בתחום, המבוססות על רכיבים מוליכי-על, הפיתוח החדש מנצל תכונות של יהלום ושל אור לצורך עיבוד מידע.

בלב המערכת נמצאים פגמים זעירים ומבוקרים במבנה הגבישי של היהלום. פגמים אלה, המכונים "מרכזי צבע", יכולים לשמש כקיוביטים - יחידות המידע הבסיסיות במחשב קוונטי. לפי פוג'יטסו, השימוש ביהלום עשוי לעזור לשמור על המידע הקוונטי לאורך זמן ולצמצם טעויות, אחת הבעיות המרכזיות בדרך לפיתוח מחשבים קוונטיים שימושיים.

האבטיפוס פועל בטמפרטורה של מינוס 271.6 מעלות צלזיוס. מדובר עדיין בקור קיצוני, אך החברה מציינת כי זו טמפרטורה מעט גבוהה יותר מזו הנדרשת בדרך כלל במחשבים קוונטיים המבוססים על מוליכי-על.

המערכת משלבת גם רכיבים פוטוניים, כלומר רכיבים המבוססים על אור. אלה עשויים לאפשר בעתיד לחבר בין קיוביטים או בין יחידות מחשוב נפרדות, וכך לבנות מחשב קוונטי גדול ממספר מודולים.

הפרויקט מפותח בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הטכנולוגית של דלפט ומכון המחקר הקוונטי QuTech בהולנד. פוג'יטסו מסרה כי היא מתכננת לפתח עד 2027 אבטיפוס רב-מודולרי, ובהמשך לבחון שילוב בין טכנולוגיית היהלום לבין המחשבים הקוונטיים מבוססי מוליכי-העל שהיא מפתחת.