הרובוט ירד לעומק 3 ק"מ - והיצור המסתורי הופיע מול המצלמה

רובוט תת-ימי שנשלח לעומק של יותר משלושה קילומטרים מול חופי קליפורניה סיפק לחוקרים הפתעה יוצאת דופן: דיונון גדול-סנפיר, הנחשב לאחד היצורים הנדירים והמסתוריים ביותר שתועדו במעמקי האוקיינוסים.

התצפית התרחשה במהלך משלחת של מכון המחקר הימי של מפרץ מונטריי, MBARI, בשיתוף חוקרים מ-NOAA. הצוות הפעיל את הרכב התת-ימי הנשלט מרחוק Doc Ricketts סמוך להר התת-ימי Davidson Seamount, כ-130 קילומטרים מדרום-מערב למונטריי. בעומק של כ-3,277 מטרים הבחינו מצלמות הרובוט ביצור המרחף מעט מעל קרקעית הים.

בתחילה לא היה ברור לחוקרים במה הם מביטים. אוליביה סוארס פריירה, חוקרת ב-MBARI, סיפרה כי ראתה תחילה מה שנראה כמו מחושים בקצה המסך וחשבה שאולי מדובר במדוזה. אלא שכאשר הבחינה במבנה האופייני של זרועות הדיונון, היא זיהתה מיד שמדובר ב-Magnapinna.

הדיונון שנצפה היה באורך מוערך של כ-1.25 מטרים, מראש גופו ועד קצות זרועותיו. הוא נע באמצעות שני סנפירים גדולים בעוד שמונה זרועות ושני מחושים ארוכים נגררו מאחוריו. לדיונוני Magnapinna יש מראה חריג במיוחד, בין היתר בשל זרועות דקות וארוכות מאוד היוצרות מעין "מרפקים" ומשתלשלות מטה למרחק רב.

הגילוי משמעותי במיוחד משום שעד היום תועדו או נאספו ברחבי העולם רק כ-70 פרטים מהסוג הזה. זו הפעם הראשונה שבה תועד באופן מאומת דיונון גדול-סנפיר חי בצפון-מזרח האוקיינוס השקט, וגם התצפית הראשונה מסוגה בשטח השמורה הימית הלאומית של מפרץ מונטריי.

למרות המראה המרשים שלהם, המדענים עדיין יודעים מעט מאוד על בעלי החיים הללו. אפילו תזונתם אינה ידועה בוודאות, וגם שאלות בסיסיות על אופן הציד, הרבייה וההתנהגות שלהם נותרו פתוחות. לפי MBARI, פרטים בוגרים חיים בדרך כלל בעומקים של כ-1,600 עד 6,200 מטרים.

המפגש הנדיר כלל לא היה המטרה המרכזית של המשלחת. החוקרים יצאו למסע בן עשרה ימים כדי לחקור את המערכות האקולוגיות סביב הרים תת-ימיים, ובין היתר ניסו לבדוק האם חריצים מסתוריים שנמצאו בקרקעית נוצרו על ידי לווייתנים בעלי מקור שחיפשו מזון. במקום זאת, קיבלו הצצה נדירה לאחד מתושבי המעמקים שכמעט ואינם נראים לעין האנושית.

זו הייתה בסך הכל הפעם השנייה שחוקרי MBARI פגשו בדיונון מהסוג הזה. התצפית הקודמת שלהם התרחשה סמוך להוואי בשנת 2001. כלומר, עברו כ-25 שנה עד שהיצור המסתורי הופיע שוב מול מצלמות המכון.