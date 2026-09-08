יצא עם גלאי מתכות וחזר עם אוצר ויקינגי היסטורי

החפירה כפי שנראתה בזמן שהתגלתה ( צילום: Lahden museot / Lahti City Museums )

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן נחשפה בדרום פינלנד: אלפי מטבעות כסף וחפצי כסף נוספים מתקופת הברזל המאוחרת, המזוהה באזור עם התקופה הוויקינגית, נמצאו קבורים סמוך לכפר סיסמה. על פי מוזיאוני להטי, מדובר במטמון המטבעות הגדול ביותר מסוגו שהתגלה עד היום בפינלנד.

הגילוי החל בתחילת ספטמבר, כאשר חובב גלאי המתכות קאלה לאפינן איתר את המטבעות הראשונים. הוא דיווח על הממצא לרשויות, וכבר למחרת הגיע למקום צוות ארכיאולוגים בראשות הארכיאולוג אסקו טיקאלה ממוזיאוני להטי. במהלך החפירה התברר כי מתחת לפני הקרקע מסתתר אוצר גדול בהרבה מכפי שניתן היה להעריך בתחילה. האוצר כולל אלפי מטבעות כסף, לצד שברי כסף ששימשו ככל הנראה כאמצעי תשלום, צמיד כסף, אביזר כסף וחרוז כסף. משקל המטבעות והחפצים שנחשפו עומד על כ-4.5 קילוגרמים. בשלב זה המטבעות עדיין לא נוקו ולא הופרדו זה מזה, ולכן החוקרים עדיין אינם יודעים את מספרם המדויק או את התיארוך המדויק של כל חלקי המטמון.

הזהב שהוצא מההאדמה ( צילום: Lahden museot / Lahti City Museums )

אחד הפרטים המפתיעים ביותר בתגלית הוא האופן שבו נשמר האוצר. המטבעות והכסף הונחו בתוך שני מכלים עשויים מקליפת עץ ליבנה, שנקברו בין אבנים בעומק של כ-45 סנטימטרים. שני המכלים נמצאו במרחק של כ-12 מטרים זה מזה. שרידים מקליפת הליבנה עצמם השתמרו באדמה, תופעה שנחשבת נדירה בתנאי הקרקע בפינלנד.

התגלית החדשה שוברת שיא פינלנדי שנשמר במשך יותר מ-130 שנה. עד היום נחשב מטמון שהתגלה בנוסיאינן בשנת 1895 לגדול ביותר מסוגו במדינה. אותו מטמון כלל כ-1,700 מטבעות וחפצים נוספים במשקל כולל של כ-2.2 קילוגרמים. האוצר מסיסמה שוקל יותר מפי שניים ממנו וכולל ככל הנראה אלפי מטבעות.

החוקרים החלו כעת בעבודה הממושכת של הפרדת המטבעות, ניקויים, ספירתם וזיהוי מקורם. במקביל ייבדקו שרידי מכלי קליפת הליבנה, בתקווה שהם יספקו מידע נוסף על התקופה שבה נקבר האוצר, על זהות בעליו ועל הנסיבות שהובילו לכך שכמות כה גדולה של כסף הוסתרה באדמה ולא נאספה מחדש.

רק לאחר השלמת הבדיקות ניתן יהיה לקבוע במדויק בני כמה המטבעות, מאילו אזורים הגיעו ומה עשוי האוצר ללמד על המסחר, התנועה והעושר בפינלנד בתקופה הוויקינגית.