גורי אורנגאוטן נמצאו באמצע יער - ואף אחד לא יודע איך הגיעו לשם

תגלית יוצאת דופן עוררה היום סערה במדינת אודישה שבמזרח הודו: חמישה אורנגאוטנים צעירים נמצאו באזור מיוער סמוך לכפר בדאפאי שבמחוז בלאסור, אף שהמין כלל אינו חי בטבע בהודו.

תושבים מקומיים הבחינו בבעלי החיים בשעות הבוקר המוקדמות, כשהם נעים בין הצמחייה והעצים. הידיעה על המראה החריג התפשטה במהירות, ובתוך זמן קצר הגיעו למקום המונים. אלפי בני אדם התקבצו באזור בתוך כשעה, עד שאנשי מחלקת היערות נאלצו להתערב ולחלץ את האורנגאוטנים.

החיות הועברו להשגחה וטרינרית. גורמי היער מסרו כי ארבעה מתוך החמישה נמצאים במצב טוב, אוכלים ושותים, בעוד מצבם וגילם המדויק עדיין נבדקים. גובהם הוערך בכ-30 עד 45 סנטימטרים, ומכאן ההערכה שמדובר בפרטים צעירים מאוד.

אלא שהסיפור מקבל תפנית מדאיגה במיוחד בשל המקום שבו נמצאו החיות. אורנגאוטנים אינם מין מקומי בהודו. אוכלוסיות הבר שלהם מתקיימות באופן טבעי באיים בורנאו וסומטרה שבדרום-מזרח אסיה. כל שלושת מיני האורנגאוטן מוגדרים בסכנת הכחדה חמורה, ולכן הופעתם של חמישה פרטים צעירים יחד ביער הודי כמעט בוודאות אינה תוצאה של נדידה טבעית.

ברשויות חושדים כעת כי האורנגאוטנים הוברחו להודו כחלק מסחר בלתי חוקי בחיות בר, ולאחר מכן ננטשו או שוחררו באזור מסיבה שעדיין אינה ברורה. האפשרות של הגעה עצמאית נחשבת בלתי סבירה, בין היתר משום שאין מסדרון יבשתי טבעי שמחבר את אודישה לבתי הגידול שלהם בדרום-מזרח אסיה.

מחלקת היערות פתחה בסריקות באזור שבו התגלו החיות, בניסיון לאתר בעלי חיים נוספים או ראיות שיוכלו להסביר כיצד הגיעו לשם. גם הלשכה ההודית לפיקוח על פשיעה נגד חיות בר צפויה להיות מעורבת בחקירה, שעשויה לחשוף נתיב הברחה בינלאומי של מינים מוגנים.

במקביל, צוות מגן החיות ננדנקאנן הגיע לאזור במטרה לסייע בטיפול ובהעברת האורנגאוטנים. לאחר העברתם הם צפויים להיכנס לבידוד ולעבור בדיקות רפואיות נוספות, בעוד החוקרים ינסו להתחקות אחר ארץ מוצאם והאנשים שהביאו אותם להודו.