ברוך מרזל עולה למתקפה: ״הזוי שאתה עוד יוצא מהבית״

ברוך מרזל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, התייחס היום (שלישי) לדיווח ב׳הארץ׳ לפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל טרם ה-7 באוקטובר, אזהרה מנשיא איחוד האמירויות, על כך שיחיא סינוואר, מתכנן משהו גדול.

ברק תקף את נתניהו על כך וכתב: ״‏כמי שכיהן בעבר כראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל וראש אמ"ן, אני קובע באחריות שעצם ההתעלמות מהאזהרות היא לכל הפחות רשלנות רבתי. הסתרת שתי האזהרות מכל ראשי מערכת הביטחון – היא כבר בגדר רשלנות פושעת. האמת נחשפה, וראוי שתכריע את הבחירות״. פעיל הימין ברוך מרזל, התייחס לכך וכתב: ״אהוד, אתה האיש השפל והבזוי ביותר שמדינת ישראל ייצרה, הזוי שאתה עוד יוצא מהבית אחרי הנזק העצום שעשית לעם היהודי יחד עם החבר שלך ג'פרי. טפי עליך״.

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קודם לכן, משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם התייחסות רשמית ראשונה לפרסום לפיו הנשיא מוחמד בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מהלך משמעותי של חמאס, שבוע וחצי לפני טבח ה-7 באוקטובר. בהודעתם לא הכחישו את קיום השיחה, זאת בניגוד לטענות מצד לשכת נתניהו.

"משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות" נמסר. "המעורבות של איחוד האמירויות מאז ה-7 באוקטובר כוונה באופן עקבי להפחתת הסלמה, ליציבות אזורית ולמניעת אלימות".

עוד הובהר כי "ממשלת איחוד האמירויות וגורמים בממשלת ישראל שומרים על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הועבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים".