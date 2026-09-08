תלונה ראשונה ליועמ"שית נגד בנימין נתניהו

בני משפחותיהם של מספר חטופים ונרצחים ב-7 באוקטובר, הגישו היום (שלישי) תלונה ליועצת המשטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

התלונה שהוגשה נוגעת בדיווח שפורסם מוקדם יותר היום ב'הארץ' ובו נטען כי נתניהו קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות, קודם ה-7 באוקטובר, כי סינוואר מתכנן "משהו גדול".

‏דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט ז"ל כתב: "אנחנו, דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט ז״ל, חיים הימן, אביה של ענבר הימן ז״ל, ותמי ברוך, אמם של עידן ברוך ז״ל וסהר ברוך ז״ל, מגישים תלונה ליועצת המשפטית לממשלה.

‏אם נתניהו קיבל לפני שבעה באוקטובר התרעה על כוונת סינוואר לתקוף ולא העביר אותה לגורמי הביטחון, זה חייב להיחקר. מי שמזדהה ורוצה להצטרף לתלונה, שיכתוב בתגובות: ״מצטרף/ת״. מגיע לכולנו לדעת את האמת".