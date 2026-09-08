איחוד האמירויות בהתייחסות ראשונה לדיווחים על שיחת נתניהו

נתניהו ונשיא איחד האמירויות ( פלאש 90\שאטרסטוק )

שעות אחרי החשיפה בעיתון "הארץ", משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם הערב (שלישי) התייחסות רשמית ראשונה לפרסום לפיו הנשיא מוחמד בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מהלך משמעותי של חמאס, שבוע וחצי לפני טבח ה-7 באוקטובר. בהודעתם לא הכחישו את קיום השיחה, זאת בניגוד לטענות מצד לשכת נתניהו.

"משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות" נמסר. "המעורבות של איחוד האמירויות מאז ה-7 באוקטובר כוונה באופן עקבי להפחתת הסלמה, ליציבות אזורית ולמניעת אלימות". עוד הובהר כי "ממשלת איחוד האמירויות וגורמים בממשלת ישראל שומרים על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הועבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים".

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במקביל, בלשכת ראש הממשלה פרסמו הכחשה באנגלית, בו נטען כי "הדיווחים בתקשורת אינם נכונים. לא ניתנה לראש הממשלה אזהרה מצד איחוד האמירויות לפני ה-7 באוקטובר. אם היה מידע רלוונטי כלשהו, ​​הוא הועבר דרך ערוצי מודיעין בין שתי המדינות".

כאמור, הודעת איחוד האמירויות מגיעה בעקבות הפרסום ב"הארץ", שלפיו כשבוע וחצי לפני מתקפת 7 באוקטובר שוחח בן זאיד עם נתניהו והזהיר אותו כי סינוואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. לפי הפרסום, נשיא איחוד האמירויות ביקש להתריע בפני נתניהו מפני האפשרות להתפתחות שתוביל לשפיכות דמים ולערעור היציבות באזור. עוד נטען בתחקיר כי נתניהו העריך שהמהלך שעליו התריע לכאורה בן זאיד נוגע ליהודה ושומרון, וכי ראשי מערכת הביטחון לא עודכנו באזהרה הנטענת.