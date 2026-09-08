ג'קי חוגי מזועזע: "מבחינתם זה גובל בבגידה"

‏העיתונאי ג'קי חוגי, התייחס כעת (שלישי) לדיווח ב'הארץ' לפיו נשיא איחוד האמירויות בן זאיד, העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו, אזהרה טרם ה-7 באוקטובר, על כך שסינוואר מתכנן מעשה שיבעיר את המזרח התיכון.

חוגי טען כי מדובר במעשה קשה מאוד. "הפרסום הבוקר על שיחת בן זאיד נתניהו העמיד את אבו דאבי במצב מביך. בתודעה הערבית המעשה גובל בבגידה. שליט ערבי מוסר לראש ממשלת ישראל מידע חסוי שהובא בפניו ומנסה להצילו מפני מתקפה. המלך חוסיין, שהלך לגולדה ב-25 בספטמבר 73' וגילה לה על מתקפה מתואמת של צבאות מצרים וסוריה, נכנס לזיכרון הערבי כמשת"פ של הציונים.

‏מצד שני, אם בן זאיד יכחיש את דבר קיומה של האזהרה, הוא יעניק נקודות לנתניהו ערב הבחירות, ואיך להגיד בנימוס, ראש ממשלת ישראל אינו מחביביו. זאת ההתלבטות, וייתכן כי הפיתרון שהם יבחרו הוא הכחשה אחרי הבחירות".

‏לסיום אמר חוגי: "הסיפור הזה ממחיש כיצד ההיסטוריה חוזרת על עצמה לא רק בהקשר של חוסיין וגולדה: הפלסטיני מוחמד דחלאן, המקור המרכזי לסיפור, סיבך את פטרונו באירוע מביך. כך עשו יאסר ערפאת וראשי אש"ף שוב ושוב למנהיגים הערבים ששימשו להם מטריה ובית".