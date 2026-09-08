העיתונאי הבכיר מעריך: הוא הפסיד 10 מנדטים

בחירות ( יונתן זינדל/פלאש90 )

העיתונאי ויועץ התקשורת ברק סרי, התייחס היום (שלישי) לדיווח ב'ישראל היום', בו נטען כי ראש הממשלה נתניהו אמר בשיחותת סגורות, כי הוא מעדיף את אביגדור ליברמן על פי בן גביר. בדבריו אמר סרי: "אל תאמינו לו. ברחו לו יותר מעשרה מנדטים של ימין ליברלי, ליכודניקים שמתעבים את חברי ממשלתו. לכן הוא מחרטט כדי להחזיר אותם".

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נזכיר כי ליברמן נשאל בחודשים האחרונים שוב ושוב האם הוא יישב עם ראש הממשלה נתניהו, וליברמן מצידו דאג לערוך הפרדה בין מפלגת הליכוד לנתניהו.

ליברמן אמר כי הוא לא פוסל את מפלגת הליכוד, אך הוא לא מוכן לשבת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.