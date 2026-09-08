עמית סגל מעריך: הוא יהיה שר המשפטים

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

מהלך השיריונים בליכוד מעורר סערה במערכת הפוליטית, כאשר הפרשן עמית סגל מנתח את ההבדל החד בין הדמויות השונות ש צורפו לרשימה ואת המסר ששיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו לפוליטיקאים הבכירים במפלגתו.

"אין שום דרך להסביר את זה, כי מדובר פשוט בשני מינויים שונים לחלוטין", הסביר סגל. "אלישע מדן, טלי גואילי ואחרים, זה רצון לרכך את התדמית של הליכוד. אבל יעקב ברדוגו? זה לא רק סיפור של הליכה לבייס, זו סתירת לחי שנייה ברציפות שראש הממשלה מעניק עם הצד המעליב של היד לבכירי הליכוד". סגל העלה אל פני השטח את היחסים העכורים שנוצרו בין ברדוגו לבין שרי הליכוד הבכירים בשנים האחרונות: "ברדוגו, נגיד את זה בעדינות, יחסיו עם שר הביטחון ישראל כ"ץ לא מהמשופרים – הוא 'רצח' אותו בשידור על זה שהוא מינה את הפרקליט הצבאי הראשי. מה שהוא עשה עם מיקי זוהר, יריב לוין ושלמה קרעי – יריבות מאוד מתוקשרת ביניהם. הוא אמר למיקי זוהר שהוא שר כושל, ויריב לוין טען עליו שהוא סוחט אותו. ועכשיו נתניהו אומר להם: 'תקשיבו חברים, קבלו אותו, יש לנו בחור חדש'".

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לדברי סגל, השאיפות הפוליטיות של ברדוגו אינן מסתכמות במושב בכנסת: "אני חושב שהאירוע לא יגמר בשיריון לחבר כנסת. ברדוגו אמר שהוא הולך להיות שר המשפטים הבא, ואני מציע להאמין לו. מי שלא מאמין לו צריך להסביר לעצמו: אם משריינים אותו ברשימה לכנסת, מה כבר ההבדל בלהפוך אותו לשר משפטים?".

את דבריו סיכם סגל באירוניה על המפה הפוליטית המשתנה: "תסכימו איתי שלא חשבתם שאם תקום ממשלה חדשה, יהיה באופוזיציה געגוע לימים הממלכתיים, המתונים והנעימים של יריב לוין בתור שר המשפטים".