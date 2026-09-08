הרב הראשי של בריטניה: "יום אפל ליהודי המדינה"

הרב אפרים מירוויס ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, הגיב הערב (שלישי) להחלטת ממשלת הלייבור להטיל סנקציות נגד ישראל ויהודה ושומרון, כשבדבריו גינה את ההחלטה ואמר כי "זהו באמת יום אפל ליהודי בריטניה". "היום הממשלה שלנו בחרה להתעלם מהדאגות העמוקות שרבים מאיתנו הביעו" אמר מירוויס. "הצעדים שהם הכריזו עליהם מהווים הנפת דגל פוליטי למען רטוריקה אנטי-ישראלית שקרית, ולמען אלו שמחזיקים באובססיה מסוכנת כלפי המדינה היהודית. הצעדים הללו יצליחו רק לחזק את אותה הקיצוניות שהם מבקשים למגר".

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"בערב ראש השנה, ובזמן שבו הקהילה שלנו פגיעה וחשופה יותר מתמד לגל הקיצוניות שנבנה במהלך השנים האחרונות, הסנקציות הללו לא מקדמות בכלל את עניין השלום" הוסיף ותקף. "הן גם לא הופכות איש לבטוח יותר - אלא להפך".

"פוליטיקת מחוות מסוג זה רק מזינה את הדיון העוין כלפי ישראל, שהולך וגובר" הזהיר מירוויס בסיכום דבריו. "ההשפעה המצטברת של מדיניות ועונשים כאלו רק מעודדת יותר את כל אלו, בארץ ובחו"ל, שמשתמשים בשנאה כנשק נגד יהודים".