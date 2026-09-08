הטמפ' צונחות, התקררות ומעונן; ומה יהיה בראש השנה? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להאיר פנים למטיילים ולמתפללים לקראת חגי תשרי. השינוי במזג האוויר יורגש בהדרגה כבר במהלך היומיים הקרובים, ושיאו יגיע בערב ראש השנה עם הקלה בעומסי החום ומזג אוויר נוח במיוחד.

מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יישארו מעט גבוהות מהממוצע לתקופה זו. ביום חמישי לא צפוי שינוי ניכר במידות החום.

ביום שישי, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות לצד הקלה בעומס החום. בערב החג עצמו ישרור מזג אוויר נוח יחסית, בעיקר באזורי ההרים.

במהלך ימי החג – יום שבת ויום ראשון – יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בשבת לא יירשם שינוי ניכר, ובשני ימי החג הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לעונה.