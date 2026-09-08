שגריר ארה"ב מבהיר: "יהיו השלכות משמעותיות לסנקציות של בריטניה"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ( STR\פלאש 90 )

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב הערב (שלישי) להטלת הסנקציות הבריטיות על ישראל ואיסור הסחר במוצרים מיהודה ושומרון. בדבריו תקף את ההחלטה הבריטית והזהיר כי יהיו השלחות מצד ארה"ב למהלך. "ככל הנראה, יהיו השלכות לסנקציות של בריטניה" אמר האקבי בראיון לרשת רויטרס. ההשפעה תהיה שלילית מאד, ולא תתאים למטרה של הבריטים".

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"במדינת פלורידה, וכן במדינות נוספות בארה"ב, החוק קובע שאם הבריטים עושים דבר כזה לבת ברית כמו ישראל, הם לא יוכלו לקדם מסחר גם במדינות הללו" הסביר. "זה אומר שתהיה פגיעה כלכלית קשה בעסקים בריטיים, כי יאסר עליהם לסחור בפלורידה וגם בעוד מדינות ברחבי ארה"ב. ואם הבריטים יטילו חרם גם עליהם, ההשלכות יהיו משמעותיות מאד. 25 אחוז מהתרופות שנרכשות בבריטניה מיוצרות בישראל, אז איך תחליפו את אלה?".

"השאלה האמיתית היא: למה לשים את הלחץ הזה על ישראל? האם בריטנה גם מטילה סנקציות קשות כאלה על צפון קוריאה, סין, או רוסיה?" שאל האקבי בסיכום דבריו. "אני לא מבין למה רק ישראל מקבלת יחס כזה".