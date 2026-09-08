הרמטכ"ל מזהיר: "איראן והציר הוחלשו, אך לא נעלמו"

הרמטכ"ל אייל זמיר נשא דברים הערב (שלישי) בטקס סיום קורס חובלים, כשבדבריו התייחס להגעתה הצפויה של צוללת "אח"י דרקון" החדשה, וכן להישגי המלחמה - אך במקביל הזהיר מפני האיום האיראני שעדיין נותר.

"ברגעים אלה ממש, בעומק הים התיכון, עושה את דרכה לארץ אח"י דרקון, הצוללת השישית של מדינת ישראל" אמר זמיר בפתח נאומו. "בעוד ימים אחדים היא תיכנס לנמל שאנו עומדים בו ותסמל יותר מכל את ההשתנות אשר חווה זרוע הים שלנו בשנה האחרונה בהופכה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה אשר יודעת להגיע לכל יעד במזרח התיכון ואף מעבר לו".

"יותר מאלף ימים שמדינת ישראל מצויה במערכה ממושכת, חסרת-תקדים ורב-זירתית על קיומנו בארצנו. מערכה שהחלה בשבעה באוקטובר, ובה עברנו מהגנה להתקפה ומכשלון לניצחון" הזכיר. "הסרנו והרחקנו איומים קיומיים שנבנו נגדנו במשך שנים, פעלנו בנחישות עד לשחרורם המלא של כל חטופינו החיים והחללים – עד האחרון שבהם. פגענו קשות ביכולות של כל אויבינו ובעיקר – שינינו מהיסוד את תפיסת הביטחון שלנו: אין הכלה – יש יוזמה להסרת איומים מבעוד מועד".

זמיר הבהיר כי "לא נאפשר היווצרות איומים קיומיים מאויבים רדיקליים ולא נאפשר התבססות של ארגוני טרור על גבולותינו. זרוע הים של צה"ל הייתה חלק מכריע במערכה: בכל אחת מהזירות הקרובות היא השתמשה ביכולותיה לסייע לכוחות הקרקע במשימת התמרון והאש המערכתית, וב חלק מהזירות הרחוקות היא הובילה את המערכה באופן עצמאי ומלא. בבאב אל-מנדב, בלב ביירות, בנמלי לבנון, ומול חופי עזה – הוכחנו כי הזרוע הארוכה של צה"ל היא עוצמתית, נחושה ומגיעה לכל מקום כדי לפגוע במבקשי רעתנו"