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חדשות צבא ובטחון

לא שקט בצפון: "אין שינוי בהנחיות"

עיריית קריית שמונה עדכנה את התושבים על התקיפות הצפויות מעבר לגבול: "השגרה נמשכת, אין הנחיות מיוחדות לציבור"

19:06
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גבול לבנון (אייל מרגולין / פלאש90)

תושבי קריית שמונה ויישובי אצבע הגליל דיווחו בשעה האחרונה על הדי פיצוצים חזקים הנשמעים במרחב, זאת ברקע תחילתו של גל תקיפות ממוקד שמבצעים כוחות צה"ל בשטח לבנון.

בהודעה מיוחדת שפרסמה דוברות עיריית קריית שמונה לתושבים נמסר כי הפעילות הצבאית מעבר לגבול הייתה מתוכננת, וכי בשלב זה לא חל כל שינוי בהנחיות ההתגוננות.

"בשעה הקרובה צפוי צה"ל לבצע גל של תקיפות בשטח לבנון. כתוצאה מהתקיפות צפויים להישמע באזור הדי פיצוצים", נמסר מהעירייה. "ככל שיחול שינוי במצב, נעדכן את הציבור באופן מיידי. בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור".

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