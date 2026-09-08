לא שקט בצפון: "אין שינוי בהנחיות"

תושבי קריית שמונה ויישובי אצבע הגליל דיווחו בשעה האחרונה על הדי פיצוצים חזקים הנשמעים במרחב, זאת ברקע תחילתו של גל תקיפות ממוקד שמבצעים כוחות צה"ל בשטח לבנון.

בהודעה מיוחדת שפרסמה דוברות עיריית קריית שמונה לתושבים נמסר כי הפעילות הצבאית מעבר לגבול הייתה מתוכננת, וכי בשלב זה לא חל כל שינוי בהנחיות ההתגוננות.

"בשעה הקרובה צפוי צה"ל לבצע גל של תקיפות בשטח לבנון. כתוצאה מהתקיפות צפויים להישמע באזור הדי פיצוצים", נמסר מהעירייה. "ככל שיחול שינוי במצב, נעדכן את הציבור באופן מיידי. בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור".