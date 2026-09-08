שופטת בג"ץ בצעד נוסף לטובת הפצ"רית

השופטת דפנה ברק ארז, דוחה היום (שלישי) באופן סופי את הבקשות לדיון נוסף בפרשת הפצ"רית.

כלומר, פרקליט המדינה עמית איסמן, יוכל לטפל בפרשה. השופטת ארז מסרה: יש לקוות כי בשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה כפי שמתחייב מן הדין.

נזכיר כי בשבוע שעבר, ברק ארז דחתה את בקשתם של ח״כ אביחי בוארון וארגון לביא לפסול את עצמה מהדיון הנוסף בפרשת הפצ״רית.

בהודעה מטעם בוארון נמסר, כי על אף שברק־ארז עמדה בראש ההרכב שאישר את מתווה בדיקת ההדלפה על בסיס מצגים שהתבררו בהמשך ככוזבים, ועל אף שכבר נתנה החלטות הנוגעות ישירות לאופן העברת חומרי החקירה, היא קבעה כי אין כל עילה לפסילתה, ולו מרוחקת.

ברק־ארז דחתה את הבקשה ומתחה ביקורת על המבקשים וטענה כי בקשתם מעוררת חשש לניסיון לעצב את הרכב בית המשפט.