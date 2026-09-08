הח"כ מהציונות הדתית על השריונים: "זה יום לא פשוט עבורי"

חבר הכנסת אוהד טל, שנבחר במקום הרביעי בפריימריז של המפלגה, מוצא את עצמו במקום ה-12 ברשימה הסופית שמוגשת לוועדת הבחירות המרכזית. זאת בעקבות החיבור עם מפלגת "זהות" של משה פייגלין ושורת השריונים של בצלאל סמוטריץ'.

ברקע הדחקתו לאחור, פרסם יו"ר סיעת הציונות הדתית פוסט גלוי לב שבו התייחס לטלטלה ברשימה והבהיר כי הוא מגבה את המהלך: "באופן אישי, זהו יום לא פשוט עבורי. יחד עם צוות לשכתי עבדנו קשה לאורך מסע הפריימריז, בסופו זכיתי באמון חברי מרכז המפלגה ונבחרתי למקום הרביעי ברשימת הציונות הדתית. בעקבות החיבור עם מפלגת זהות של פייגלין והשריונים החדשים, עברתי למקום ה-12 ברשימה הסופית".

למרות הנסיגה במיקום, הדגיש טל את נאמנותו לדרך ולרשימה המאוחדת: "למרות המחיר האישי, אני מגבה באופן מלא את יו"ר המפלגה, השר סמוטריץ', ומתייצב מאחוריו בכל הכוח. בתקווה שהמהלכים הללו יחזקו את המפלגה ואת המחנה הלאומי כולו – יגוונו את הרשימה, יאפשרו לפנות לקהלים חדשים ולהביא כמה שיותר קולות לימין".

טל ניצל את ההזדמנות לקריאה לפעילים ולחבריו לסיעה להתגייס למערכת הבחירות כדי למנוע אובדן מנדטים: "חברים, אסור לימין לאבד קולות! אסור שתקום כאן ממשלת שמאל שתפגע בביטחון ישראל ובזהותה היהודית של המדינה, ותחזיר לאחור את ההישגים האדירים שהבאנו בארבע השנים האחרונות. אסור לנו לבזבז קולות על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. לכן, דווקא ביום הזה, אני קורא לכל חבריי בסיעה: נשים את האגו בצד, נפשיל שרוולים ונעבוד בכל הכוח בחודשיים הקרובים".