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חדשות פוליטי מדיני

הסכמי העודפים בימין: מכה קשה לעופר וינטר

מפת ההסכמים בגוש הימין נסגרת: הליכוד בחר בציונות הדתית, יהדות התורה ואיחדו כוחות עם ש"ס – ויו"ר 'עמך ישראל' נותר עם אופציית קצה יחידה לחלוקת עודפים

18:53
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עופר וינטר (חיים גולדברג/פלאש90)

מכה פוליטית קשה לתא"ל (במיל') עופר וינטר ומפלגתו החדשה "עמך ישראל": ברקע המרוץ הצמוד לישורת האחרונה של הגשת הרשימות, נסגרו שניים מהסכמי העודפים המרכזיים בגוש הימין – והותירו את וינטר ללא אלטרנטיבות רבות בגוש.

מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים רשמי עם מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', צעד שמבטיח לשתי המפלגות מיקסום פוטנציאלי של קולות הימין במאבק על המנדט האחרון. במקביל, בגזרה החרדית נרשמה הסכמה צפויה כאשר מפלגת יהדות התורה חתמה על הסכם עודפים עם תנועת ש"ס.

סגירת הצירים הללו מותירה את עופר וינטר, שסירב עד כה למהלכי איחוד ורץ באופן עצמאי, במצב מורכב. כעת, המפלגה היחידה שנותרה בגוש הימין שיכולה לחתום עמו על הסכם עודפים היא "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר.

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הסכמי עודפים בן גביר
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