חיים לוינסון נגד מפלגת הדמוקרטים: "חוצפנים"

ברקע הביקורת במערכת הפוליטית והבדיקות סביב הרשימות לכנסת ה-26, העיתונאי ואיש התקשורת חיים לוינסון יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת "הדמוקרטים" ומאשים אותם בצביעות ובזיכרון קצר בכל הנוגע לטוהר הרשימות ולנאמנות סיעתית.

"יש חוצפה כמו הדמוקרטים שמדקדקים עכשיו ברשימות של אחרים", כתב לוינסון בפוסט לוחמני שפרסם ברשתות החברתיות, תוך שהוא מציג את ההיסטוריה הפוליטית של השמאל בשנים האחרונות.

לוינסון מנה סדרה של עריקויות ומהלכים פוליטיים שביצעו נציגי העבודה והשמאל בממשלות האחרונות: "ממשלה קודמת – העריקה זועבי. ממשלה לפני – העריקים פרץ ושמולי. ממשלה לפני לפני – העריק גבאי (שנעצר ברגע האחרון)".

את דבריו חתם לוינסון בהזכרת דמויות בכירות נוספות מגלגוליה הקודמים של המפלגה: "וזה מבלי לדבר על בוז׳י ואהוד ברק. חוצפנים".