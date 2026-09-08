באופן סופי: זו רשימת הליכוד לבחירות הבאות

לאחר שינויים רבים ושריונים סופיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כעת (שלישי) התפרסמה רשימת המועמדים במפלגת הליכוד באופן סופי.
1. ראש הממשלה ויו''ר התנועה - בנימין נתניהו
2. אלי כהן
3. אמיר אוחנה
4. יריב לוין
5. מירי רגב
6. ישראל כ"ץ
7. גדעון סער
8. אופיר כץ
9. טליק גווילי
10. יואב קיש
11. יעקב ברדוגו
12. מיקי זוהר
13. אלמוג כהן
14. עמיחי שיקלי
15. אלישע מדן
16. דוד פטר
17. משה סעדה
18. חיים כץ
19. דוד אמסלם
20. אתי חוה עטיה
21. בועז ביסמוט
22. דוד ביטן
23. שלמה קרעי
24. ניר ברקת
25. גילה גמליאל
26. אלי גולדשמידט
27. ארז תדמור
28. שלמה לרנר
29. איציק בונצל
30. משה בנימין פרץ
31. שוקי יהושע אוחנה
32. זאב אלקין
33. עמית הלוי
34. קרן אטיאס בובליל
35. אביחי בוארון
האם אלה הפנים של המנהיגות הלאומית שלנו? חינכנו את הילדים ליושרה ואהבת הארץ, והרשימה הזו מעניקה פרס לעסקנות ולמי שלחם למען אינטרסים זרים! איפה ואהבת לרעך כמוך