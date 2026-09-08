אחרי השריונים: כך תיראה מפלגת הציונות הדתית - זהות

לקראת תום מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26, נשלמת הרכבת נבחרת "הציונות הדתית" בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הרשימה המעודכנת משלבת בין הנהגת המפלגה והח"כים המכהנים, לצד שריונים בולטים בעקבות ההסכם עם מפלגת "זהות" של משה פייגלין, וצירופם של פעילים ציבוריים ודמויות שבלטו מאז פרוץ המלחמה.
כך תיראה הרשימה לכנסת ה-26:
- בצלאל סמוטריץ' – יו"ר המפלגה ושר האוצר.
- משה פייגלין – יו"ר מפלגת 'זהות'.
- אורית סטרוק – שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות.
- שמחה רוטמן – יו"ר ועדת החוקה.
- צביקה מור – יו"ר 'פורום תקווה' ואביו של פדוי השבי איתן מור.
- איתמר איתם – סא"ל (במיל'), מג"ד שנפצע קשה בעזה וממייסדי 'תנועת המילואימניקים'.
- צבי סוכות – חבר הכנסת ויו"ר ועדת חינוך.
- הרב יצחק זאגא – נציג מפלגת 'זהות'.
- רעות בן חיים – מייסדת תנועת 'צו 9' ואשת חינוך.
- נציג מפלגת 'זהות'.
- נציג מפלגת 'זהות'.
- אוהד טל – חבר הכנסת.
כפיים . מושלמים