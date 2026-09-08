אחרי השריונים: כך תיראה מפלגת הציונות הדתית - זהות

לקראת תום מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26, נשלמת הרכבת נבחרת "הציונות הדתית" בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הרשימה המעודכנת משלבת בין הנהגת המפלגה והח"כים המכהנים, לצד שריונים בולטים בעקבות ההסכם עם מפלגת "זהות" של משה פייגלין, וצירופם של פעילים ציבוריים ודמויות שבלטו מאז פרוץ המלחמה.

כך תיראה הרשימה לכנסת ה-26: