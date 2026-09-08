סמוטריץ' שריין את רעות בן חיים בציונות הדתית

יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, החליט לצרף לרשימת המפלגה לכנסת ה־26 את רעות בן חיים – אשת חינוך, פעילה חברתית ומייסדת תנועת ״צו 9״.

לאחר מתקפת השבעה באוקטובר ייסדה בן חיים את תנועת ״צו 9״, שהובילה את המחאה הציבורית ואת חסימת המשאיות נגד הכנסת הסיוע לרצועה בזמן המלחמה. בן חיים, תושבת נתיבות ואם לתשעה הנשואה ללוחם במילואים, פועלת במקביל למען ביטחון יישובי העוטף ולמען משפחות המילואימניקים.

לצד פעילותה הציבורית, מלווה בן חיים בהתנדבות נפגעות עבירות מין בהליכים משפטיים ובתהליכי שיקום. בנוסף, משמשת משפחתה כמשפחת אומנת קלט חירום לילדים הוצאו מבתיהם וזקוקים לבית מוגן באופן מיידי.

"רעות בן חיים היא פעילה חברתית ולוחמת אמיצה שמקדישה את חייה לעם ישראל", מסר יו״ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ׳. "במסירות ובאמונה היא פועלת למען נפגעי עבירה, מעניקה בית לילדים ברגעים הקשים ביותר בחייהם, ובשעת מלחמה יצאה להיאבק באומץ למען ביטחון ישראל ונגד הסיוע לאויב. רעות מביאה איתה קול נשי, ערכי ונחוש, שמסמל יותר מכל את ערכיה של הציונות הדתית".

רעות בן חיים מסרה עם הצטרפותה: ״אני נרגשת להצטרף לציון הדתית מתוך תחושת שליחות ואמונה בצדקת דרכנו. בשנים האחרונות פגשתי מקרוב את הנחישות האדירה של עם ישראל במאבק על קיומו, אך גם את המקומות שבהם אנו זקוקים לתיקון עמוק. אל הזירה הציבורית אביא את קולם של החלשים בחברה ושל מי שלעתים קולו לא נשמע. אפעל בנחישות למען ביטחון ישראל, משפחות המילואים, תושבי העוטף, הגנה על נפגעות עבירה וחיזוק החוסן הלאומי שלנו״.