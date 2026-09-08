רוביו מבהיר: "אנחנו לא נעשה את מה שבריטניה עשתה"

התייחסות ראשונה מהבית הלבן: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הגיב כעת (שלישי) להחלטת ממשלת בריטניה להטיל סנקציות נגד ישראל, שכללו איסור מסחר על מוצרים מיהודה ושומרון. בדבריו אישר כי ארה"ב הייתה מודעת על כוונת בריטניה להטיל את הסנקציות, אך הבהיר כי ארה"ב לא תנקוט במהלך דומה.

"אין לנו מה להגיד על ההחלטות שהם מקבלים" אמר רוביו לכתבים. "אנחנו לא רוצים לראות שום הסלמה באזור, וחושבים שזה משפיע על ההתקדמות ברצועת עזה. ברור שאנחנו לא נעשה את מה שבריטניה עשתה עכשיו, אבל אין לנו שום תגובה לגבי זה כרגע".