שעות לסגירת הרשימות: 3 מפלגות הודיעו על פרישה

ברגעים האחרונים שלפני סגירת הרשימות הסופיות לכנסת ה-26, תופעת איחוד הקולות והחשש מאי-מעבר של אחוז החסימה מובילים לגלי פרישה של מפלגות קטנות מהמרוץ הפוליטי.

הכתבת הפוליטית דפנה ליאל דיווחה כי מייסד ויו״ר מפלגת ״ברית אחים״ של העדה הדרוזית, אל״ם (מיל׳) וג׳די סרחאן, הודיע באופן רשמי על צעד דומה: ״החלטנו שלא נרוץ בבחירות הקרובות לכנסת״.

במקביל, גם מפלגת ״מקום לכולנו״ קיבלה החלטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות, זאת מתוך רצון להפגין אחריות ציבורית ולמנוע שריפת קולות במחנה.

מפלגה נוספת שהודיעה כי לא תתמודד היא ״אל הדגל״. יו"ר המפלגה מתן יפה התייחס לפרישה ומסר: ״יצאנו לדרך כדי להחזיר את ישראל לדרך הציונית. הדרך לשם, מסתבר, ארוכה ומפותלת. אבל תהיה אשר תהיה, אין נחושים מאיתנו להמשיך וללכת בה עד שנגיע ליעד״.