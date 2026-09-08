הותר לפרסום: סוכלה חוליית טרור שתכננה לבצע פיגוע רצחני

חוליית טרור ( צילום: דוברות השב״כ, המשטרה וצה״ל )

במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל, נחשפה תשתית טרור משמעותית ומסועפת אשר פעלה למימוש פיגועים נגד יהודים וכוחות ביטחון.

במסגרת סיכול התשתית נעצרו ע"י שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל למעלה מ-30 פעילים מירושלים ויהודה ושומרון אשר חקירתם של חלק מהמעורבים טרם הסתיימה. בתוך כך, נעצרו לחקירה שני תושבי ירושלים, פעילי ארגון הטרור "שבאב אלאקצא" המזוהה עם ארגון החמאס - צביח אבו צביח, בנו של מצבאח אבו צביח אשר ביצע פיגוע רצחני בחודש אוקטובר 2016 בו נרצחו שני אזרחים ישראליים, וכן רשיד רישק, אשר שוחרר בחודש ינואר 2025 במסגרת העסקה לשחרור החטופים. בנוסף נעצרו לחקירה מחמד אבו צביח, מחמד עזמי בקרי ואחמד עזמי בקרי - שלושתם אף הם תושבי ירושלים אשר התבררו כי השתייכו לתשתית. במהלך החקירה התברר, כי רישק וצביח אבו צביח הקימו תשתית טרור רחבה תחתיה גייסו חוליות טרור צבאיות בפיקודם ברחבי הגדה. זאת, במטרה לממש פיגועים כנגד יהודים וכוחות הביטחון. במהלך החקירה, נתפסו כלי נשק שנועדו למימוש פיגועים. כן נתפס ציוד לחימה נוסף.

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במסגרת החקירות עלה, בין היתר, כי בכוונתם של אחמד עזמי בקרי ורשיד רישק היה לקדם את ביצועו של פיגוע במסעדה במודיעין בה עבד אחמד. כן התברר כי מחמד בקרי הדריך את רישק ומחמד אבו צביח בהכנת מטענים, לאחר שאלו סיפרו על כוונתם לבצע פעילות טרור וכי רשיד וצביח אף תכננו לבצע פיגוע ירי כנגד כוחות הביטחון בעזריה.

בתום החקירה שהתנהלה ע״י שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז ירושלים, הגישה פרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום חמור כנגד החמישה, המייחס להם, כל אחד על פי חלקו, עבירות של ניהול ארגון טרור, חברות פעילה בארגון טרור, קשר והכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, עבירות נשק ורכוש למטרות טרור, גיוס ונסיון גיוס חברים לארגון טרור ועבירות נוספות. בד בבד עם הגשת כתב אישום, התבקש מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים בעניינם.

כתבי אישום מול תושבי איו"ש המעורבים בתשתית צפויים להיות מוגשים בימים הקרובים על ידי פרקליטות איו"ש לבית משפט הצבאי ביהודה.

שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וגורמי האכיפה יוסיפו לפעול לסיכול כל נסיון של חמאס וארגוני הטרור לקדם פעילות טרור כנגד תושבי ואזרחי מדינת ישראל ויפעלו למיצוי מלוא חומרת הדין עם כלל המעורבים בעבירות אלו.