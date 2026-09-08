דרמה ביהדות התורה: השר הודיע על פרישה והקמת סיעה חדשה

השר מאיר פרוש והמועמד אליקים שטארק, הנציגים של סיעות שלומי אמונים וחסידות בעלזא, הפתיעו והודיעו כי ירוצו בבחירות הקרובות תחת מפלגה נפרדת בתוך הרשימה המאוחדת, ולא תחת פלטפורמת "אגודת ישראל".

העיתונאי אבי מוסקוב דיווח כי המפלגה החדשה תירשם תחת השם "חומת תורת ישראל". בעקבות המהלך, רשימת יהדות התורה לכנסת תהיה מורכבת מעתה משלוש מפלגות שונות: דגל התורה, אגודת ישראל והסיעה החדשה.

גורמים במערכת הפוליטית הבהירו כי מדובר במהלכים פרוצדורליים וטכניים בעיקרם, שנועדו להבטיח לשלומי אמונים ולבעלזא עצמאות פוליטית, ניהול עצמאי של מימון המפלגות ומניעת כפיפות מלאה להחלטות הפנימיות של מנגנוני אגודת ישראל. המהלך אינו צפוי לפגוע בריצה המשותפת של כלל פלגי יהדות התורה לכנסת.