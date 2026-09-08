בתגובה לסנקציות: אלו הבריטים שיסורבו להיכנס לישראל

רגע אחרי הצהרת שר החוץ גדעון סער על צעדי הנגד של ישראל לבריטניה כתגובה להטלת הסנקציות על יהודה ושומרון, משרד החוץ פרסם כעת (שלישי) את רשימת 12 נבחרי הציבור והבכירים הבריטיים שתימנע כניסתם לארץ.
בראש הרשימה הוצב חבר הפרלמנט הבריטי ג'רמי קורבין - שהואשם בעבר בעמדות אנטישמיות ואף הודח ממפלגת הלייבור עקב התבטאויותיו. גם שותפתו של קורבין למפלגת "Your Party", זארה סולטנה המוסלמית, נכללת ברשימת המסורבים.
מבין 12 הבריטים המופיעים ברשימה הישראלית, היחיד שהוא לא חבר פרלמנט הוא פהד אנסרי, עורך הדין שייצג את חמאס בסדרת תביעות בבריטניה ומנכ"ל הארגון הפרו-פלסטיני "Riverway to the Sea".
שאר מסורבי הכניסה ברשימה הישראלית כוללים את חברי הפרלמט: נאז שאה, דיאן אבוט, האנה ספנסר, קרלה דנייר, שיאן ברי, אלי צ'ונס, ג'ון מקדונל, ריצ'רד בורגון, ואדריאן רמזיי.
מצויין!! שאפו לסער!!