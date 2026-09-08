בתגובה לסנקציות: אלו הבריטים שיסורבו להיכנס לישראל

מנהיג הלייבור לשעבר ג'רמי קורבין ( שאטרסטוק )

רגע אחרי הצהרת שר החוץ גדעון סער על צעדי הנגד של ישראל לבריטניה כתגובה להטלת הסנקציות על יהודה ושומרון, משרד החוץ פרסם כעת (שלישי) את רשימת 12 נבחרי הציבור והבכירים הבריטיים שתימנע כניסתם לארץ.