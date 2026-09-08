יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על פינק

הזמרת והפזמונאית האמריקאית פינק, אחת מהאמניות המצליחות, המוערכות והמוכשרות ביותר בעולם המוזיקה, חוגגת היום יום הולדת. עם קריירה שמתפרסת על פני יותר משני עשורים, מיליוני אלבומים שנמכרו והופעות אקרובטיות שמחזיקות את הקהל באוויר – פשוט כמשמעו – היא ממשיכה להוכיח שהיא חיה רעה על הבמה ולא מפחדת להשמיע את קולה. לכבוד המאורע, קיבצנו 10 עובדות מרתקות על הכוכבת שהמציאה את הפופ המורד מחדש.

השם מאחורי הכינוי: שמה האמיתי הוא אלישיה בת' מור. הכינוי "פינק" נדבק אליה עוד בילדותה, בין היתר בהשראת הדמות של מר פינק מהסרט "כלבי אשמורת" של קוונטין טרנטינו.

החיבור הישראלי-יהודי: אמה של פינק, ג'ודית, היא יהודייה. פינק מציינת לעיתים קרובות את גאוותה בשורשיה ובמורשת התרבותית שלה, ואף התייצבה לא פעם לצידה של הקהילה היהודית.

יציאה נגד המחאה האנטי-ישראלית: פינק לא הסתירה את מורת רוחה כשמהלך הופעה של אד שירן בניו ג'רזי, מופע החימום של הראפר מקלמור הפך למפגן פרו-פלסטיני ואנטי-ישראלי. היא שיתפה סטורי מול 12 מיליון עוקביה שבו ביקרה בחריפות את ההחלטה להפוך אירוע מיינסטרים מוזיקלי ל"סיוט פוליטי" שגרם למעריצים יהודים וישראלים להרגיש מאויימים.

ילדות עם אסתמה מורכבת: פינק סבלה מאסתמה קשה בילדותה. האימונים הקוליים שלה נועדו במקור לעזור לה לפתח את קיבולת הריאות, מה שהפך בסופו של דבר לקול הצרוד והעוצמתי שמזהה אותה כיום.

מתעמלת קרקע בנשמה: המופעים האוויריים המטורפים שלה אינם פוטושופ או כפילים. פינק הייתה מתעמלת קרקע בנעוריה, ומאז היא משלבת אקרובטיקה אווירית מסוכנת בלייב תוך כדי שירה מדויקת.

ההתחלה בלהקת בנות: לפני שפרצה כזמרת סולו, היא הייתה חברה בלהקת R&B בשם Choice. הלהקה התפרקה, אך חברת התקליטים זיהתה את הפוטנציאל של פינק והציעה לה חוזה יחיד.

שיאנית פרסים: היא מחזיקה בשלושה פרסי גראמי, שישה פרסי VMA של MTV, ומכרה מעל 90 מיליון תקליטים ברחבי העולם.

אקטיביסטית ללא פשרות: מעבר לדעותיה בנושאים מדיניים, פינק היא פילנתרופית בולטת. היא פועלת למען זכויות בעלי חיים (בשיתוף עם ארגון PETA), תומכת בקהילת הגאה ומקדמת דימוי גוף חיובי.

זוגיות יציבה (בסגנון רוקנרול): היא נשואה לרוכב המוטורוקרוס קארי הארט מ-2006. היחסים ביניהם ידעו עליות ומורדות (כולל פרידות קצרות שהולידו את הלהיטים הכי גדולים שלה, כמו "So What"), אך השניים יחד כבר שני עשורים ומגדלים שני ילדים.

אמא על הבמה: בתה הבכורה, ווילו סייג', כבר צעדה בעקבותיה והקליטה איתה את השיר המצליח "Cover Me in Sunshine", ואף מופיעה איתה לעיתים קרובות על הבמות הגדולות בעולם.