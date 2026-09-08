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חדשות פוליטי מדיני

אחמד טיבי על ההדחה של חברו החרדי: ״מכוער ולא אנושי״

חבר הכנסת אחמד טיבי, התייחס להדחתו של הבכיר החרדי ממפלגת ׳יהדות התורה׳ וטען כי מדובר במהלך מכוער ולא אנושי

17:47
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אחמד טיבי (מרים אלסטר / פלאש90)

חבר הכנסת אחמד טיבי, התייחס היום (שלישי) להדחה של חברו הטוב משה גפני, ואמר: ״זו הדחה לא הוגנת ונראת מכוערת ולא אנושית״. כך פרסם עיתונאי ׳היום׳ יעקב הרשקוביץ.

נזכיר המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, הודיע השבוע באמצעות דובר בית הרב בקבוצל הוואטסאפ, כי נשלח מכתב לשני הנציגים גפני ומקלב, בו הודו להם על העשייה, אך הבהיר להם כי תפקידם הסתיים באבחה אחת, בשל הצורך לרענן שורות.

בעולם החרדי הגיבו בהלם להדחה, שכן גפני ומקבל נחשבים לשני אנשי עשייה בולטים מאוד במגזר החרדי. בנוסף, רבים לא אהבו את הדרך בה נעשתה ההדחה.

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