חיזוק משמעותי לפני סגירת הרשימות: זה המצטרף החדש לסמוטריץ'

מהלך פוליטי משמעותי בציונות הדתית לקראת הבחירות לכנסת ה-26: יו״ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, החליט לצרף לרשימת המפלגה את סא״ל (במיל׳) איתמר איתם – איש חינוך, מג״ד במילואים, נכה צה״ל שנפצע קשה ברצועת עזה וממייסדי תנועת "המילואימניקים דור הניצחון".

איתם, שנפצע קשה מירי צלף במהלך הלחימה בעזה ולאחר החלמתו שב לפקד על גדוד הסיור של חטיבת ביסל״ח בקרבות ברצועה ובלבנון, שירת מאז ה-7 באוקטובר קרוב ל-700 ימי מילואים. הוא נמנה גם עם מובילי תנועת "פצועי המלחמה למען הניצחון".

איתם, נשוי ואב לשישה המתגורר בגליל התחתון, הוא בנו של תא״ל (במיל׳) והשר לשעבר אפי איתם, שכיהן בעבר כיו״ר המפד״ל. כיום הוא עוסק בחינוך בכפרי נוער ובמסגרות בלתי פורמליות, ומחזיק בתואר שני בביטחון לאומי מאוניברסיטת בר-אילן.

"אני מברך על הצטרפותו של גיבור ישראל, איתמר איתם, לנבחרת הציונות הדתית", מסר יו״ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ׳. "איתמר מייצג את דור הניצחון המופלא של עם ישראל שהתגלה במלוא תפארתו דווקא מתוך השבר הנורא. את רוח הגבורה וההכרעה הוא יביא גם אל החיים הציבוריים, ונפעל יחד בנחישות למען ביטחון ישראל, קידום ההתיישבות, ייהוד הנגב והגליל וחינוך דור העתיד".

איתמר איתם עצמו מסר עם הצטרפותו: "אחרי שנים של שליחות בשדה הקרב ובמערכת החינוך, אני בוחר להמשיך את אותה השליחות גם בזירה הציבורית למען כלל עם ישראל. אני מצטרף היום לציונות הדתית, המפלגה היחידה שמחברת בין ערכי אהבת התורה, העם והארץ, מתוך מחויבות עמוקה להבטיח שההקרבה והגבורה של לוחמינו יובילו לניצחון והכרעה על אויבנו".