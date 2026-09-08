מול נשיא המדינה: יובל רפאל במחווה מרגשת לשמעון פרס

יובל רפאל ( יובל רפאל (צילום: שי פרנקו) )

הזמרת יובל רפאל השתתפה היום (שלישי) בטקס האזכרה הממלכתי לזכרו של נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס ז"ל, שנערך בהר הרצל בירושלים.

הטקס התקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג ומכובדים נוספים, שהגיעו לחלוק כבוד לפרס ולציין את פועלו ומורשתו.

ביצעה את "שמש" של חנן בן ארי

במהלך הטקס עלתה רפאל לבמה וביצעה את השיר "שמש" של חנן בן ארי. הביצוע המרגש השתלב באווירה הממלכתית והעניק לשיר משמעות נוספת כמחווה לזכרו של פרס.

רפאל, שנבחרה לקחת חלק במעמד המיוחד, הציגה ביצוע עדין ומכובד לאחד משיריו האהובים של בן ארי - ברגע מוזיקלי שהפך לאחד הבולטים בטקס.