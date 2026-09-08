גיבוי ראשון מארה״ב לישראל: ״לא יעבור בשתיקה״

רנדי פיין, חבר קונגרס אמריקאי ממדינת פלורידה, יצא בהודעה ראשונה של גורם רשמי כנגד ההודעה הבריטית על סנקציות חדשות וחרם מסחרי על יישובים בשטחי יהודה ושומרון. פיין הזהיר את הבריטים כי החוק מחייב שכל מי שיחרים את ישראל, יוחרם בעצמו.

פיין, חבר קונגרס רפובליקני מפלורידה, הזהיר את בריטניה כי למהלך נגד ישראל עליו הכריזה עלול להיות השלכות כבדות, במידה וימומש בפועל. שכן, הזכיר פיין לבריטים כי מדינות רבות בארצות הברית חוקקו חוקים רבים המטילים חרם מסחר הדדי על מי שיחרים את ישראל, כמו גם פלורידה, מדינתו שלו.

פיין הזהיר: "ככל שהממשלה הבריטית שוקלת לכפות על חברות בריטיות להחרים חלקים מישראל, עליה להיות מודעת לכך שחוק בפלורידה שהעברתי כחבר בבית המחוקקים אוסר על כל חברה בריטית שתיאלץ לציית לעיצומים לבצע עסקאות עם כל גוף מדיני או זרוע מקומית בפלורידה".

"החוק גם יסיים וימנע מצד כל עסק בריטי המשתתף בהחרמה זו מלעסוק בכל מסחר בפלורידה וכן גם אם הוא זקוק לאינטראקציה רשמית כלשהי עם גוף מדינתי או מקומי כדי לפעול (היתרים, גביית מסים)".

חבר הקונגרס המשיך והזכיר לבריטים כי המסחר של מדינתו שלו בלבד עם בריטניה, הוא משמעותי ושעליהם לשקול את צעדיהם לעומק: "פלורידה היא אחד מבני השותפות המסחריות הגדולים ביותר של בריטניה. הם צריכים להבין שפרויקט התמיכה שלהם בתמיכה בטרור מוסלמי עלול לעלות להם מיליארדי דולרים".

בנוסף, ציין פיין בפני כל מי שיזלזל במוכנות של פלורידה לאכוף את חוק זה, הוא חשף כי חוק זה הופעל כבר בעבר וכנגד חברת ענק משמעותית, Airbnb אשר פעלה להחרים חלקים מישראל גם היא בשנת 2019.

לבסוף הודיע בחדות: "פלורידה הבהירה זאת. כל חברה — או מדינה — שמחרימה את ישראל מוחרמת על ידי פלורידה".