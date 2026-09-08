ברקע סגירת הרשימות: מכה פוליטית קשה לגדי איזנקוט

גדי איזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90 )

מכה פוליטית קשה לגדי איזנקוט מימין ומשמאל: ברקע השיריונים האחרונים ברשימת מפלגת "ישר" – ובהם שילובם של השר לשעבר חילי טרופר ואליסף פרץ – מובילת מחאת קפלן, פרופסור שקמה ברסלר, משחררת את המתקפה החריפה ביותר שנשמעה עד כה מצד אנשי המחאה נגד הרשימה החדשה, ומאשימה אותה בטשטוש ערכי ובחזרה להרגלים של כחול לבן.

"מכירים את איזנקוט? אז תמשכו לו בדש המעיל, כי באמת שאפשר להשתגע", פתחה ברסלר בסרטון נוקב שפרסמה. "לפחות 65% מהציבור הישראלי רוצה לחיות במדינה בטוחה ומשגשגת על פי ערכי מגילת העצמאות ולא במדינה קנאית קיצונית. זה הזמן לוודא שמפלגת ישר מתחייבת לערכי מגילת העצמאות – לא בסעיף השביעי במצע שאף אחד לא מכיר, אלא בסעיף הראשון". ברסלר הביעה אכזבה עמוקה משילוב הדמויות המזוהות עם הקו הממלכתי-מפויס ברשימה, ותקפה ישירות את עברם הפוליטי: "זה יום מטריד מאוד. יש ב'ישר' אנשים שהצילו את נתניהו יותר מדי פעמים וכך מנעו שינוי שהיה מציל הרבה חיים. יש שם אנשים שלא מבינים מה ההבדל בין ציבור שנלחם עבור ערכי מגילת העצמאות לבין ציבור הקנאים שפרצו לבסיס שדה תימן. יש שם אנשים שלא מבינים שיש הבדל בין מאבק עבור שוויון למאבק עבור גזענות".

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לדברי ברסלר, הקו המפשר של איזנקוט ואנשיו הוא המשך של הקונספציה הפוליטית של השנים האחרונות: "הטשטוש הערכי הזה הוא אם כל חטאת בחברה ובפוליטיקה הישראלית כבר 30 שנה. הטשטוש הערכי הזה הוא מה שהביא לנו את נתניהו, את חמאס כנכס, את מלחמת הנצח, את הטבח, את הבידוד הבינלאומי ואת הכשלון בחינוך".

את דבריה חתמה בקריאה חריפה לפעילים להפעיל לחץ כבד על ראשי המפלגה: "מכירים את איזנקוט? משכו לו חזק בדש המעיל. זה הזמן לוודא שמפלגת ישר היא לא עוד גנציאדה".