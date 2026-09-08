הנהגת ההורים לסרוגים: "נדרשת ממשלה חזקה ושר חינוך אמיץ לרפורמה בחופשות"

שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה כסדרה אך רוב ההורים מלאים טענות כרימון למערכת שלא מספקת להם פתרונות מידיים, ורובן עוסקות במחסור בכוח אדם במוסדות החינוך והחופשות הבעייתיות.

יו”ר הנהגת ההורים הארצית אורן אוזן אומר בראיון לסרוגים שהמשבר הקבוע מדי שנה בקטיעת רצף הלימוד בחופשות חגי תשרי "חייב להיפתר במהרה במהלך אמיץ של שר החינוך הבא של ישראל".

גשר רעוע מאד

אל האתגרים בבתי הספר מצטרפת הסוגיה השנויה במחלוקת של לוח החופשות. ארבעת ימי ה"גשר" שנפרסים בין יום כיפור לחג הסוכות קוטעים את הרצף הלימודי קצר הימים שהושג מאז תום הקיץ, ומכניסים את המערכת לפגרת חגים מוקדמת.

בשל כך אומר יו”ר ועד ההורים הארצי אוזן: “יש צורך בממשלה חזקה, ובשר חינוך אמיץ שיבצע רפורמה משמעותית בלוח החופשות ויפצל את החופש הגדול בחכמה לאורך כל השנה. לא יקרה כלום אם מערכת החינוך תפעל עד יוני, והחופש הגדול יהיה בחודשים אוגוסט-ספטמבר, וההורים ירוויחו מכך שהחזרה ללימודים תהיה אחרי החגים בלי שרצף הלימוד ייפסק כל כמה ימים לחופשה של חג, כולל חופש בימים רגילים שבין חג לחג”. אוזן גם מחה על כך שהרשויות המקומיות נאלצות לשאת בעול עם ההורים בארגון קייטנות בין חגי תשרי, שכמובן מחייבות את ההורים בעוד הוצאות מעבר לקניות לחגים והמתנות למארחים.