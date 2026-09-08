הרכב התרסק: כוכב בית״ר ירושלים עבר תאונת דרכים

שחקן בית”ר ירושלים, ג’ונבוסקו קאלו, היה מעורב היום (שלישי) בתאונת דרכים, לאחר שרכבו סטה ממסלול הנסיעה, עלה על המדרכה ולבסוף התנגש בחומת בטון ובעמודים שהיו בשולי המדרכה.

על פי הפרטים שפורסמו, מסיבה שאינה ברורה רכבו של החלוץ הניגרי בן ה-28 סטה ממסלולו. הרכב עלה על המדרכה והמשיך עד שנעצר בעקבות ההתנגשות בחומת הבטון ובעמודים.

כתוצאה מהתאונה ספג הרכב פגיעה רצינית. למרות הנזק שנגרם לרכב, קאלו עצמו יצא מהתאונה ללא פגע ועדכן את אנשי בית”ר ירושלים במצבו.

קאלו הגיע לבית”ר ירושלים בקיץ שעבר מווארנאמו השבדית. לאחר תקופת התאקלמות במועדון, הוא הצליח לבסס את מקומו בחלק ההתקפי של הקבוצה.

בעונה שעברה רשם החלוץ 40 הופעות במדי הצהובים-שחורים בכל המסגרות. במהלך התקופה הזו הוא כבש עשרה שערים והוסיף ארבעה בישולים.

התאונה מגיעה כאשר קאלו כבר הפך לאחד השחקנים המשמעותיים בחלק הקדמי של בית”ר ירושלים. האירוע הסתיים בנזק משמעותי לרכב, בעוד השחקן עצמו יצא ממנו בשלום